Okolice Zjechała z pasa i zderzyła się z ciężarówką. Trafiła do szpitala

Zmiany w przepisach ruchu drogowego od 3 marca 2026 roku Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Policja Piaseczno

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Na ulicy Klonowej w Orzeszynie (powiat piaseczyński) doszło do zderzenia dwóch pojazdów.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 28-latka kierująca Oplem z niewyjaśnionych na chwilę obecną przyczyn zjechała na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do zderzenia z pojazdem ciężarowym kierowanym przez 52-latka.

Zderzenie w Orzeszynie Źródło zdjęcia: Policja Piaseczno

"Kobieta została przewieziona do szpitala. Kierujący byli trzeźwi i posiadali uprawienia" - podała w mediach społecznościowych piaseczyńska policja.

Droga, na której doszło do zdarzenia, jest zablokowana. Na miejscu swoje działania prowadzą służby. Policjanci zaapelowali o zachowanie ostrożności i wybranie alternatywnej drogi przejazdu.

Zderzenie w Orzeszynie Źródło zdjęcia: Policja Piaseczno