Zjechała z pasa i zderzyła się z ciężarówką. Trafiła do szpitala
Na ulicy Klonowej w Orzeszynie (powiat piaseczyński) doszło do zderzenia dwóch pojazdów.
Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 28-latka kierująca Oplem z niewyjaśnionych na chwilę obecną przyczyn zjechała na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do zderzenia z pojazdem ciężarowym kierowanym przez 52-latka.
"Kobieta została przewieziona do szpitala. Kierujący byli trzeźwi i posiadali uprawienia" - podała w mediach społecznościowych piaseczyńska policja.
Droga, na której doszło do zdarzenia, jest zablokowana. Na miejscu swoje działania prowadzą służby. Policjanci zaapelowali o zachowanie ostrożności i wybranie alternatywnej drogi przejazdu.
Źródło: tvnwarszawa.pl