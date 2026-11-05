Okolice Jest domem dla rzeźb. Zabytkowa oranżeria przejdzie remont Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Zabytkowe ogrodzenie skweru przy ulicy Markowskiej wymaga remontu Źródło wideo: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

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Remont ma uczynić oranżerię pełnoprawną galerią, co poszerzy możliwości kuratorskie i wystawiennicze obiektu. Prace mają zakończyć się w 2027 roku.

Oranżeria w Orońsku przejdzie remont Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Rozszerzenie projektu "Rozbudowa i modernizacja budynku Muzeum Rzeźby Współczesnej" o oranżerię zaakceptowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Inwestycja realizowana jest w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021–2027.

Oranżeria w Orońsku przejdzie remont Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Powstała w XIX wieku

Oranżeria powstała po 1869 roku tuż obok pałacu. Jak przekazał konserwator, gdy pierwotny ogród zimowy po przeciwnej stronie pałacu okazał się za mały, zaprojektowano nową, przestronną, lekką i nowoczesną budowlę.

"Zachował się historyzujący projekt Alfreda Schouppé: murowana, wieloboczna część centralna miała towarzyszyć dwóm szklanym galeriom. Prawdopodobnie nie zrealizowano go w całości, a funkcjonowała część środkowa i jedno szklane skrzydło" - dodał.

Oranżeria w Orońsku na starym zdjęciu Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Latem, gdy do Orońska zjeżdżali uczniowie i przyjaciele wybitnego malarza Józefa Brandta, oranżeria zmieniała się w pracownię malarską, a rośliny wynoszono na schody i tarasy.

Wystawiane są w niej rzeźby

Po II wojnie światowej konstrukcję rozebrano. Odtworzono ją w latach 1986–1987 na podstawie archiwalnego projektu i obrysu fundamentów. Obecnie przeszklone ściany i dach oranżerii opierają się na konstrukcji aluminiowej.

Oranżeria w Orońsku na starym zdjęciu Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

"Wnętrze o powierzchni 201 metrów kwadratowych idealnie służy rzeźbie kameralnej, która potrzebuje naturalnego światła. Słońce i zieleń parkowych drzew to największy atut tego miejsca. Ekspozycję można oglądać nawet przez szyby" - opisał konserwator.