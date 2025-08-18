Czołowe zderzenie z cysterną. Cztery osoby nie żyją

Tragiczny wypadek pod Przasnyszem, nie żyją cztery osoby Źródło: TVN24

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, do tragedii doszło na drodze krajowej numer 57 pomiędzy Przasnyszem a Wielbarkiem. "W wyniku zdarzenia 4 osoby nie żyją" - podała GDDKiA.

Droga jest zablokowana w obu kierunkach.

"Około godz. 12.20 doszło do zderzenia czołowego pojazdu ciężarowego typu cysterna z osobowym Volkswagenem. Wszystkie osoby z samochodu osobowego zginęły na miejscu tj. trzech mężczyzn i jedna kobieta. 38-letni kierujący cysterną był trzeźwy. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Konieczne są objazdy - w kierunku Szczytna przez Rembielin do W616, dalej w kierunku Opaleńca" - poinformowała na platformie X Policja Mazowiecka.

Wypadek w miejscowości Opaleniec Źródło: Policja Mazowiecka

- Doszło do czołowego zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. Autem podróżowały cztery osoby, wszystkie poniosły śmierć na miejscu. Samochodem ciężarowym jechała jedna osoba - kierowca - który nie odniósł obrażeń. Na miejscu zdarzenia lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zadysponowane zostały też dwie karetki i pięć zastępów straży pożarnej - przekazał nam po godzinie 14 starszy kapitan Tomasz Krawczyk z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu.

Jak dodał, droga jest cały czas zablokowana, a swoje czynności prowadzi na miejscu policja.