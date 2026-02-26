Logo TVN Warszawa
Warszawa
Zderzenie kilku aut pod Warszawą, sprawca pijany

Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
W środę wieczorem na granicy Warszawy i powiatu pruszkowskiego zderzyło się kilka samochodów. Sprawca zdarzenia był pijany.

Informację o zderzeniu kilku aut osobowych na skrzyżowaniu Alej Jerozolimskich i ulicy Spisaka służby otrzymały po godzinie 21.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Oplem nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i uderzył w oczekujący na skrzyżowaniu pojazd marki Skoda, która w wyniku uderzenia najechała na stojącą przed nią Toyotę. Trzeci pojazd z kolei przemieścił się na sąsiedni pas i uderzył w Peugeota - wylicza podkomisarz Monika Orlik z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

W zdarzeniu uczestniczył też piąty samochód, stojący na jezdni prowadzącej w przeciwległym kierunku. Uderzyły w niego odłamki karoserii z Toyoty.

Półtora promila

- Sprawca zdarzenia - kierowca Opla miał półtora promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Został zabrany do szpitala na dodatkowe badanie stężenia alkoholu w organizmie oraz badanie na obecność środków odurzających - powiedziała podkomisarz Orlik.

Oprócz sprawcy do szpitala trafiła jeszcze jedna osoba ze Skody.

Utrudnienia na skrzyżowaniu trwały kilka godzin. Policjanci zakończyli swoje czynności dopiero o godzinie czwartej nad ranem.

Czytaj też: Zderzenie ciężarówki z autem osobowym. Jedna osoba nie żyje

Tragiczny wypadek na DK57
Źródło: KPP w Przasnyszu

Autorka/Autor: Dariusz Gałązka/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Wypadki i kolizje w Warszawie
