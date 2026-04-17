Potrącenie sześciolatki na posesji. Dziecko nie żyje
Do tragedii doszło w piątek wieczorem.
- Na prywatnej posesji doszło do potrącenia sześcioletniej dziewczynki. Dziecko trafiło do szpitala, ale na skutek odniesionych obrażeń, zmarło - przekazał nam Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.
Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Służby będą wyjaśniać okoliczności wypadku.
Autorka/Autor: Katarzyna Kędra
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock