Okolice Dachowanie po zderzeniu z busem na S2. Jeden z kierowców uciekł Klaudia Kamieniarz |

Kolizja busa i auta dostawczego na S2 Źródło wideo: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: OSP Raszyn

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Pojazdy zderzyły się około godziny 9.45 na odcinku trasy S2 w miejscowości Opacz-Kolonia. Do ich kolizji doszło w pobliżu łącznicy zjazdowej z ekspresówki w kierunku Pruszkowa.

- 57-letni kierujący pojazdem marki Mercedes Sprinter zderzył się z kierującym Mercedesem klasy A, który uderzył w bariery i dachował - relacjonuje podkomisarz Monika Orlik z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Zderzenie na trasie S2 w miejscowości Opacz-Kolonia Źródło zdjęcia: OSP Raszyn

Dodaje, że kierujący autem dostawczym był trzeźwy i posiadał uprawnienia do kierowania pojazdem. - Drugi uczestnik zdarzenia oddalił się - mówi policjantka.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że nikt nie został poszkodowany. Przyczyny zderzenia nie są jeszcze znane.

Korek w kierunku węzła Konotopa

Na miejscu pracowali policjanci i strażacy. Były duże utrudnienia w ruchu. Kierowcy jadący trasą S2 w kierunku węzła Konotopa musieli uzbroić się w cierpliwość. - Lewy i środkowy pas jezdni są zablokowane. Ruch odbywa się pasem prawym - ostrzegała podkom. Orlik.

Nasz reporter Klemens Leczkowski relacjonował, że po godzinie 10.30 korek wynosił około pięciu kilometrów. - Około 11 samochód osobowy był już usunięty z jezdni, stał na pasie zieleni. Przejazd został odblokowany - mówił.