Przy drodze pod Ostrołęką znaleziono zwłoki

W sobotę służby pracowały przy ulicy Warszawskiej w Olszewie-Borkach.
O szczegóły zapytaliśmy policję. - Służby zawiadomiła osoba postronna. W przydrożnym rowie znaleziono ciało mężczyzny. Policjanci ustalają tożsamość znalezionej osoby - poinformował nadkom. Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
Funkcjonariusze wyjaśniają szczegóły sprawy i okoliczności zdarzenia.
Autorka/Autor: Magdalena Gruszczyńska
Źródło: tvnwatszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Albert Zawada/PAP