Okolice Olivier zaginął w Warszawie, z Wisły w Ciechocinku wyłowiono ciało. Są wyniki badań DNA

Do zdarzenia doszło w Ciechocinku Źródło: Google Earth

Jak podała prokuratura, zwłoki znaleziono w rzece Wiśle 13 marca, na wysokości przystani w Ciechocinku. Wtedy nie było jednak jeszcze wiadomo, że to zaginiony Olivier. By to ustalić konieczne były badania porównawcze DNA.

Zaginął 22 listopada w Warszawie

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Włocławku Małgorzata Kręcicka podała, że policja prowadziła poszukiwania Oliviera E. od 22 listopada 2025 roku, kiedy to zaginął w Warszawie.

Podkreśliła, że o odnalezieniu ciała niezwłocznie powiadomiono Biuro Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji w Warszawie, które przesłało do komendy w Aleksandrowie Kujawskim profil DNA pobrany od matki zaginionego obywatela Norwegii Oliviera E., by przeprowadzić badania genetyczne.

Ustalono przyczynę śmierci

"Po wszczęciu śledztwa o czyn z artykułu 155 Kodeksu karnego (nieumyślne spowodowanie śmierci - red.), którego prowadzenie w całości powierzono Komisariatowi Policji w Ciechocinku, postanowieniami z dnia 17 marca 2026 r. powołano biegłego w celu dokonania oględzin zwłok oraz Instytut Genetyki Sądowej w Bydgoszczy, celem zbadania krwi denata pod kątem ewentualnej zawartości alkoholu i środków psychoaktywnych oraz badań porównawczych DNA" - poinformowała w komunikacie prokurator Kręcicka.

Art. 155. Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Kodek karny

17 marca przeprowadzono sekcję zwłok, która - jak podała prokuratura - "wstępnie nie wykazała obrażeń ciała denata, które mogłyby być przyczyną zgonu. Ustalono, że było nią utonięcie; pobrano także próbki DNA".

"Wpłynęła też ekspertyza Instytutu Genetyki Sądowej w Bydgoszczy, z której wynika, iż zmarłym z dużą dozą prawdopodobieństwa jest zaginiony w dniu 22 listopada 2025 roku w Warszawie Olivier E. Postępowanie jest w toku" - podsumowała rzeczniczka prokuratury.

Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Aleksandrowie Kujawskim.

Wisła nieustannie zbiera tragiczne żniwohttps://t.co/9tsav7USgx pic.twitter.com/xdnFBcfDkQ — Prokuratura Okręgowa we Włocławku (@Prok_Okreg_WLO) April 8, 2026 Rozwiń

Przebywał w Warszawie ze znajomymi

O zaginięciu młodego Norwega informowaliśmy na tvnwarszawa.pl. 23-latek przebywał w Warszawie ze znajomymi. Informacja o jego zaginięciu pojawiła się między innymi w mediach społecznościowych oraz w norweskiej prasie.

Znajomi stracili z nim kontakt w sobotę, 22 listopada, około godziny 2.30. Po raz ostatni widziano go w rejonie klubu nocnego przy Bulwarach Wiślanych.

