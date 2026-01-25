Logo TVN Warszawa
Telefon wysłał informację o wypadku, autem jechała pijana 18-latka

18-latka kierująca autem była pijana
Dr Bukowska o spożyciu alkoholu w Polsce: Polacy piją dużo, w sposób ryzykowny, który przynosi dużo szkód
Źródło: TVN24+
Uderzyła autem w drzewo, a jej telefon wysłał automatyczną informację o wypadku. Okazało się, że za kierownicą siedziała 18-latka. Była pijana, a prawo jazdy posiadała od pół roku.

Do Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w Okopach. Operatora numeru alarmowego 112 automatycznie powiadomił telefon, który miał włączoną funkcję wykrywania wypadków.

Na miejscu okazało się, że 18-letnia mieszkanka powiatu sochaczewskiego straciła panowanie nad pojazdem marki Skoda Fabia i uderzyła w drzewo.

"Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miała ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. W trakcie dalszych czynności funkcjonariusze znaleźli przy niej marihuanę" - informuje starszy aspirant Agnieszka Dzik z sochaczewskiej policji.

Prawo jazdy miała od pół roku

18-latka straciła prawo jazdy, które posiadała od pół roku. Po wytrzeźwieniu usłyszała zarzuty dotyczące kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz posiadania środków odurzających. Grozi jej do trzech lat pozbawienia wolności.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zjechał po schodach i zaparkował w przejściu podziemnym
Zaginął, znaleźli go przy aucie w przejściu podziemnym
Ursynów
Kierowca stracił prawo jazdy podczas kontroli drogowej (zdjęcie ilustracyjne)
"Zapomniał" o blokadzie alkoholowej, stracił prawo jazdy i stanie przed sądem
Policjant po służbie prowadził auto pod wpływem alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Pijany policjant komendy głównej prowadził auto. Jest reakcja
Śródmieście
Nie ma przyzwolenia na kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Takie zachowanie stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia nie tylko kierowców i pasażerów, ale również innych uczestników ruchu drogowego. Wsiadanie za kierownicę po alkoholu może prowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych, a konsekwencje nie ograniczają się wyłącznie do odpowiedzialności karnej.
przypomina policja
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Groził ekspedientkom przez kilka miesięcy. Decyzja prokuratry (zdjęcie ilustracyjne)
Polska tonie w alkoholu. "Trzeba wykazać się przyzwoitością"
Piotr Wójcik
Sprzedaż alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Wtedy "wszyscy byli pijani". Lekarz: idziemy w tym samym kierunku
TVN24
shutterstock_2474121053
Piją coraz młodsi, a koszty rosną. "Tych ludzi się po prostu nie udaje uratować"
Piotr Wójcik
OGLĄDAJ: "Musimy dalej współpracować, to nasz wspólny interes"
2501_konfa

"Musimy dalej współpracować, to nasz wspólny interes"
NA ŻYWO

2501_konfa
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Sochaczew

