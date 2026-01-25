Telefon wysłał informację o wypadku, autem jechała pijana 18-latka

Dr Bukowska o spożyciu alkoholu w Polsce: Polacy piją dużo, w sposób ryzykowny, który przynosi dużo szkód Źródło: TVN24+

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w Okopach. Operatora numeru alarmowego 112 automatycznie powiadomił telefon, który miał włączoną funkcję wykrywania wypadków.

Na miejscu okazało się, że 18-letnia mieszkanka powiatu sochaczewskiego straciła panowanie nad pojazdem marki Skoda Fabia i uderzyła w drzewo.

"Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miała ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. W trakcie dalszych czynności funkcjonariusze znaleźli przy niej marihuanę" - informuje starszy aspirant Agnieszka Dzik z sochaczewskiej policji.

Prawo jazdy miała od pół roku

18-latka straciła prawo jazdy, które posiadała od pół roku. Po wytrzeźwieniu usłyszała zarzuty dotyczące kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz posiadania środków odurzających. Grozi jej do trzech lat pozbawienia wolności.

Nie ma przyzwolenia na kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Takie zachowanie stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia nie tylko kierowców i pasażerów, ale również innych uczestników ruchu drogowego. Wsiadanie za kierownicę po alkoholu może prowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych, a konsekwencje nie ograniczają się wyłącznie do odpowiedzialności karnej. przypomina policja

OGLĄDAJ: "Musimy dalej współpracować, to nasz wspólny interes"