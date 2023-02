Domownicy spali. Nie wiedzieli, że pali się dach

Wracając po służbie do domu zauważyli w Ojrzeniu (pow. ciechanowski) palące się sadze w kominie jednego z budynków. Wyprowadzili ze środka przebywające tam osoby. Tuż po tym zaczął się palić dach budynku.

Dwoje policjantów z posterunku w Nowym Mieście, sierż. sztab. Ewa Gadomska i sierż. Daniel Kawieck, wracając po służbie do domu zauważyli w Nowej Wsi (gm. Ojrzeń), że w jednym z budynków zapaliły się sadze w kominie.

Obudzili domowników

- Podjechali przed dom i zaczęli pukać w okna i drzwi. Otworzyła im kobieta, która poprosiła, by obudzić też jej męża, który spał w budynku obok oraz dwójkę dzieci. Policjanci weszli do środka zadymionego budynku i wyprowadzili z niego dziecko (9 lat), które okryli własnymi kurtkami i zaprowadzili do swojego samochodu. Drugie dziecko (4 lata) wyprowadziła jego wcześniej obudzona babcia. Policjanci wezwali na miejsce straż pożarną - przekazuje w komunikacie podinsp. Grzegorz Osiński z policji w Płońsku