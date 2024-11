Ojciec i syn zatrzymani w związku z potrąceniem młodej kobiety

czytaj dalej

Zniszczone dokumenty, automaty do gier a na stolikach przekąski i niedopałki. To kryło wnętrze pozornie opuszczonej budki stojącej na rogu Grójeckiej i Bitwy Warszawskiej. Wyburzeniem blaszanego kiosku zajęli się tramwajarze w ramach budowy nowej trasy do Dworca Zachodniego.