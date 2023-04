"Oferowała pomoc przy zdobyciu wsparcia z tarczy antykryzysowej. Pieniądze trafiały na jej prywatne konto"

- Policjanci z referatu do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją pracowali nad sprawą mieszkanki Warszawy, która oferowała swoją pomoc przy zdobyciu środków z tarczy antykryzysowej. Jej oferta była skierowana do firm, które odczuły negatywne skutki pandemii covid-19 - informuje asp. Agnieszka Dzik z sochaczewskiej policji. - Ustalili, że po uzyskaniu danych firmy występowała o środki, które ostatecznie nie trafiały do beneficjentów, ale na jej prywatne konto i do jej dyspozycji. Osoby, w których imieniu występowała z wnioskiem, były informowane o odrzuceniu wniosku lub brakach formalnych, co miało wykluczać wypłatę. Dodatkowo kobiecie zarzuca się, że na dane jednej z osób, w której imieniu występowała, wyłudziła w banku kredyt w wysokości 100 tysięcy złotych.