Odnalazł skradziony z jego skupu złom i ukrył w nim nadajnik GPS. Tak przechytrzył złodziei

Umieścił nadajnik GPS w skradzionym z jego skupu złomie, dzięki czemu doprowadził policjantów prosto do sprawców. Zatrzymani zostali czterej obywatele Gruzji, grozi im do pięciu lat pozbawienia wolności.

- Zniknął złom o łącznej wadze 160 kilogramów. Były to między innymi felgi, dekle silników czy tłoki. Właściciel firmy przed powiadomieniem policji o kradzieży na własną rękę zaczął szukać swojej własności - opisuje starszy sierżant Aleksandra Borowska z policji w Sokołowie Podlaskim. - Okazało się, że złom był ukryty w zaroślach, niedaleko firmy. Najprawdopodobniej przygotowany był do transportu. Przedsiębiorca przechytrzył złodziei i zamontował w elementach złomu nadajnik GPS, aby sprawdzić, gdzie zostanie przewieziony.

Monitorował nadajnik

Mundurowi zatrzymali czterech mężczyzn w momencie, kiedy chcieli sprzedać skradziony złom w skupie. Byli to obywatele Gruzji, w wieku od 24 do 40 lat. Zostali osadzeni w policyjnym areszcie. Usłyszeli zarzuty kradzieży cudzego mienia, za co grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.