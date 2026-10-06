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Okolice

W poniedziałek uruchomią syreny alarmowe

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Syrena alarmowa w centrum Warszawy
Posłuchaj i zapamiętaj! W Polsce mamy tylko dwa rodzaje sygnałów alarmowych
Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP
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Od poniedziałku, 12 października, przez pięć dni odbywać się będą ćwiczenia pod kryptonimem Syrena-26. Z tego powodu na terenie województwa mazowieckiego mieszkańcy usłyszą syreny alarmowe.

O ćwiczeniach poinformował we wtorek wojewoda mazowiecki.

Wyjaśnił, że w trakcie ćwiczenia emitowany będzie ciągły dźwięk syren alarmowych trwający jedną minutę. Zaznaczył, że powyższe sygnały będą miały charakter ćwiczebny i służyć będą wyłącznie do sprawdzenia funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności na terenie województwa mazowieckiego oraz wewnętrznych procedur reagowania.

"Prosimy o zachowanie spokoju oraz niepodejmowanie żadnych działań" - zaapelował.

Ogłoszenie i odwołanie alarmu

W polskim systemie alarmowania i ostrzegania ludności istnieją dwa rodzaje sygnałów alarmowych. W przypadku ogłoszenia alarmu jest to modulowany sygnał trwający trzy minuty. Odwołanie alarmu to trzyminutowy dźwięk stały - wyjaśnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Sygnały alarmowe
Sygnały alarmowe

Alarmowanie obywateli może mieć również charakter słowny, wówczas z głośników można usłyszeć trzykrotnie powtarzany komunikat: "Uwaga! Ogłaszam alarm…", a następnie analogiczne: "Uwaga! Odwołuję alarm…".

System syren alarmowych, montowanych na słupach oświetleniowych czy budynkach użyteczności publicznej, ma za zadanie alarmować i ostrzegać nie tylko o zagrożeniach związanych z działaniami zbrojnymi, ale również o klęskach żywiołowych czy skażeniu terenu. 

Źródło: PAP
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Tagi:
Alarmyćwiczenia
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