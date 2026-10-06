W poniedziałek uruchomią syreny alarmowe
O ćwiczeniach poinformował we wtorek wojewoda mazowiecki.
Wyjaśnił, że w trakcie ćwiczenia emitowany będzie ciągły dźwięk syren alarmowych trwający jedną minutę. Zaznaczył, że powyższe sygnały będą miały charakter ćwiczebny i służyć będą wyłącznie do sprawdzenia funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności na terenie województwa mazowieckiego oraz wewnętrznych procedur reagowania.
"Prosimy o zachowanie spokoju oraz niepodejmowanie żadnych działań" - zaapelował.
Ogłoszenie i odwołanie alarmu
W polskim systemie alarmowania i ostrzegania ludności istnieją dwa rodzaje sygnałów alarmowych. W przypadku ogłoszenia alarmu jest to modulowany sygnał trwający trzy minuty. Odwołanie alarmu to trzyminutowy dźwięk stały - wyjaśnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
Alarmowanie obywateli może mieć również charakter słowny, wówczas z głośników można usłyszeć trzykrotnie powtarzany komunikat: "Uwaga! Ogłaszam alarm…", a następnie analogiczne: "Uwaga! Odwołuję alarm…".
System syren alarmowych, montowanych na słupach oświetleniowych czy budynkach użyteczności publicznej, ma za zadanie alarmować i ostrzegać nie tylko o zagrożeniach związanych z działaniami zbrojnymi, ale również o klęskach żywiołowych czy skażeniu terenu.