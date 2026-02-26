Logo TVN Warszawa
Drobne kradzieże, potężny lincz

|
Ochroniarz nagrywał osoby ujęte na kradzieży, filmy wrzucił do sieci
Ochroniarz nagrywał osoby ujęte na kradzieży, filmy wrzucił do sieci
Źródło: Shutterstock
Klęczący senior z płaczem błagający o litość, czołgająca się na kolanach kobieta, mężczyzna z zakrwawioną twarzą - nagrania z takimi scenami publikował na TikToku były ochroniarz dyskontu spożywczego w Kobyłce pod Warszawą. Filmy z wizerunkami podejrzewanych o kradzieże dały ich twórcy kilkaset tysięcy wyświetleń. Teraz mogą przysporzyć mu problemów. - To hejt, który nie ma żadnego uzasadnienia - skomentował karnista.
Artykuł dostępny w subskrypcji

"Mały przestępca, wielki wstyd" - to tytuł jednego z nagrań opublikowanych w styczniu 2026 roku przez byłego już ochroniarza sklepu Aldi w Kobyłce. "Małym przestępcą" jest w tym przypadku - według autora filmu - senior, który na trwającym niespełna dwie minuty wideo klęczy przed nagrywającym, prosząc o "puszczenie płazem".

- To pierwszy raz w życiu. Widzi pan, że jestem staruch […]. Ja zapłacę za to i nie wezmę - słyszymy z ust mężczyzny. Jego twarz została zasłonięta zdjęciem dwóch czekolad i czterech cukierków. To właśnie na kradzieży tych słodyczy został ujęty. Łączna wartość łupu, według autora nagrania, to około 30 złotych.

- Chcę umrzeć w spokoju, żebym tego nie wspominał, naprawdę. Panie miły, jest pan fajny z wyglądu facet i pan serce ma na pewno też. Niech pan puści mnie płazem do domu. Proszę, puści pan. Niechże pan daruje mnie - mówił z płaczem senior.

Nagrywający młody mężczyzna nie odezwał się ani razu.

Film został obejrzany na TikToku ponad 110 tysięcy razy, polubiło go ponad dwa tysiące użytkowników. Wyświetlenia zdobywał także w serwisie YouTube.

Kolejne nagranie, z ponad 185 tysiącami wyświetleń, jest ucięte w dwóch miejscach. Najpierw widzimy na nim rozmowę z wyraźnie zdenerwowaną kobietą trzymającą w dłoni mleko i napój gazowany. Ochroniarz kazał jej zostawić zakupy i pokazać torbę. - Jesteś ujęta na kradzieży - oznajmił pracownik. - Na jakiej kradzieży? Nie pokażę ci żadnej torby - odparła kobieta. Kamera była skierowana prosto na jej twarz, a ta nie została zanonimizowana.

Bartłomiej Plewnia
Bartłomiej Plewnia
Dziennikarz tvn24.pl
