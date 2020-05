Ring autostradowy i kolej do nowego lotniska. Wpłynęło 80 tysięcy uwag

Co ważne, dane dotyczą całego kraju. Dlatego zapytaliśmy ministerstwo między innymi o to, czego dotyczyły zgłoszone wnioski, a także ile z nich pochodziło z województwa mazowieckiego. Jak zaznaczył Huptyś, do czasu przygotowania raportu, resort nie podaje szczegółów treści uwag. - Zgodnie z założeniami raport będzie gotowy do końca czerwca bieżącego roku - dodał.