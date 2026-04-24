Protest mieszkańców gmin Prażmów i Tarczyn. Boją się, że zostaną wysiedleni

Protest mieszkańców gmin Prażmów i Tarczyn przeciwko trasie A50
Protest mieszkańców gmin Prażmów i Tarczyn przeciwko trasie A50
Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Mieszkańcy gmin Tarczyn i Prażmów protestowali w piątek w stolicy przeciwko budowie Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Uczestnicy manifestacji sprzeciwiają się planowanym wariantom trasy A50, obawiając się, że inwestycja zmusi ich do opuszczenia domów.

W piątek przez siedzibą Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie odbył się protest mieszkańców gmin Prażmów i Tarczyn. Manifestacja rozpoczęła się o godz. 12.

Demonstranci sprzeciwiają się planowanej budowie południowego odcinka Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Konflikt narasta od miesięcy. Mieszkańcy gmin wskazują, że trasa ma przebiegać przez tereny, które w planach zagospodarowania były przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną.

"Ostatni pokojowy protest"

"Przyjeżdżamy bronić naszych domów, dorobku życia i spokoju przed niszczycielskim przebiegiem trasy A50. Decyzje o wyburzeniach i betonowaniu naszej przyszłości zapadają zza biurka. Mówimy temu stanowcze: nie" - podawali organizatorzy wydarzenia, zaznaczając, że jest to "ostatni pokojowy protest".

Na miejscu piątkowego protestu był reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk, który poinformował, że bierze w nim udział kilkaset osób. - Wszyscy protestujący nie zmieścili się bezpośrednio przed budynkiem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, więc stoją po dwóch stronach ulicy Wroniej - skomentował.

- Czy to jest ostatni protest pokojowy w Warszawie? Myślę, że tak, bo próbowaliśmy po dobroci - złożyliśmy petycję, chodziliśmy na spotkania, byłem na komisji senackiej - przekazał nam Rafał Jarka, przewodniczący protestu.

Cztery warianty

Autostrada A50, część Wielkiej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW), ma połączyć drogi S10 (na północy) z S7 (na południu) i S8, tworząc pierścień wokół stolicy.

"W ramach prac nad Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym (STEŚ) przygotowane zostały cztery warianty przebiegu przyszłej trasy od projektowanej S10 do DK92 (pierwszy odcinek) i dalej od DK92 do S7 na południe od Warszawy (drugi odcinek). Jednym z nich jest poprowadzenie OAW po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 50. Wszystkie warianty OAW projektowane są w jednakowym stopniu szczegółowości" - informowała w sierpniu zeszłego roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wówczas we wrześniu planowano spotkania z mieszkańcami w tej sprawie.

10 maja odbędzie się kolejny protest w gminie Prażmów.

