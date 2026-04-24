Protest mieszkańców gmin Prażmów i Tarczyn. Boją się, że zostaną wysiedleni

Protest mieszkańców gmin Prażmów i Tarczyn przeciwko trasie A50 Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

W piątek przez siedzibą Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie odbył się protest mieszkańców gmin Prażmów i Tarczyn. Manifestacja rozpoczęła się o godz. 12.

Demonstranci sprzeciwiają się planowanej budowie południowego odcinka Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Konflikt narasta od miesięcy. Mieszkańcy gmin wskazują, że trasa ma przebiegać przez tereny, które w planach zagospodarowania były przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną.

"Ostatni pokojowy protest"

"Przyjeżdżamy bronić naszych domów, dorobku życia i spokoju przed niszczycielskim przebiegiem trasy A50. Decyzje o wyburzeniach i betonowaniu naszej przyszłości zapadają zza biurka. Mówimy temu stanowcze: nie" - podawali organizatorzy wydarzenia, zaznaczając, że jest to "ostatni pokojowy protest".

Na miejscu piątkowego protestu był reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk, który poinformował, że bierze w nim udział kilkaset osób. - Wszyscy protestujący nie zmieścili się bezpośrednio przed budynkiem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, więc stoją po dwóch stronach ulicy Wroniej - skomentował.

- Czy to jest ostatni protest pokojowy w Warszawie? Myślę, że tak, bo próbowaliśmy po dobroci - złożyliśmy petycję, chodziliśmy na spotkania, byłem na komisji senackiej - przekazał nam Rafał Jarka, przewodniczący protestu.

Protest mieszkańców gmin Prażmów i Tarczyn Protest mieszkańców gmin Prażmów i Tarczyn przeciwko trasie A50 Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Protest mieszkańców gmin Prażmów i Tarczyn przeciwko trasie A50 Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Protest mieszkańców gmin Prażmów i Tarczyn przeciwko trasie A50 Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Protest mieszkańców gmin Prażmów i Tarczyn przeciwko trasie A50 Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Protest mieszkańców gmin Prażmów i Tarczyn przeciwko trasie A50 Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Protest mieszkańców gmin Prażmów i Tarczyn przeciwko trasie A50 Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Protest mieszkańców gmin Prażmów i Tarczyn przeciwko trasie A50 Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Protest mieszkańców gmin Prażmów i Tarczyn przeciwko trasie A50 Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Protest mieszkańców gmin Prażmów i Tarczyn przeciwko trasie A50 Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Protest mieszkańców gmin Prażmów i Tarczyn przeciwko trasie A50 Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Protest mieszkańców gmin Prażmów i Tarczyn przeciwko trasie A50 Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Protest mieszkańców gmin Prażmów i Tarczyn przeciwko trasie A50 Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Protest mieszkańców gmin Prażmów i Tarczyn przeciwko trasie A50 Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Protest mieszkańców gmin Prażmów i Tarczyn przeciwko trasie A50 Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

- My protestujemy już od 2020 roku, wtedy dowiedzieliśmy się o tym, że w naszej gminie planowane są warianty obwodnicy aglomeracji warszawskiej i dowiedzieliśmy się, że jest to polityczna decyzja polityczna - powiedziała naszemu reporterowi Katarzyna, mieszkanka gminy Prażmów, uczestnicząca w piątkowym proteście. - Nasze domy miały być wyburzone. Otrzymaliśmy wtedy mapy, na których były wskazane te warianty. Były to mapy nieaktualne. My mieszkaliśmy już kilka lat wtedy w nowo wybudowanym domu na kredyt, autostrada miała iść tuż obok nas. Nie było tych domów na mapach - nas i domów naszych sąsiadów - dodała.

Protest mieszkańców gmin Prażmów i Tarczyn przeciwko trasie A50 Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Cztery warianty

Autostrada A50, część Wielkiej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW), ma połączyć drogi S10 (na północy) z S7 (na południu) i S8, tworząc pierścień wokół stolicy.

"W ramach prac nad Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym (STEŚ) przygotowane zostały cztery warianty przebiegu przyszłej trasy od projektowanej S10 do DK92 (pierwszy odcinek) i dalej od DK92 do S7 na południe od Warszawy (drugi odcinek). Jednym z nich jest poprowadzenie OAW po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 50. Wszystkie warianty OAW projektowane są w jednakowym stopniu szczegółowości" - informowała w sierpniu zeszłego roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wówczas we wrześniu planowano spotkania z mieszkańcami w tej sprawie.

We wrześniu br. zorganizujemy spotkania informacyjne dla odcinka #S10-#DK92 zachodniej części Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Wnioski i uwagi zgłoszone w trakcie tych spotkań będą szczegółowo analizowane przez GDDKiA i projektanta. Więcej: pic.twitter.com/umciEPSkaH — GDDKiA Warszawa (@GDDKiA_Warszawa) August 21, 2025 Rozwiń Źródło: GDDKiA

10 maja odbędzie się kolejny protest w gminie Prażmów.