Uderzył w drzewo, zginął na miejscu
W niedzielę, 3 maja, wieczorem, na prostym, nieoświetlonym odcinku drogi kierowca auta marki Seat Ibiza, z niewyjaśnionych dotąd przyczyn, zjechał z jezdni i uderzył w drzewo.
"Mężczyzna podróżował sam. Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń 30-letni mieszkaniec powiatu przasnyskiego zginął na miejscu" - informuje w komunikacie asp. Ilona Cichocka z policji w Przasnyszu. "Policjanci pod nadzorem prokuratora, prowadzą czynności mające na celu szczegółowe ustalenie przyczyn i przebiegu tego tragicznego zdarzenia" - dodaje.
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja Przasnysz