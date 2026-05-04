Okolice Uderzył w drzewo, zginął na miejscu

Tragiczny wypadek w miejscowości Obrąb w powiecie przasnyskim Źródło: Policja Przasnysz

W niedzielę, 3 maja, wieczorem, na prostym, nieoświetlonym odcinku drogi kierowca auta marki Seat Ibiza, z niewyjaśnionych dotąd przyczyn, zjechał z jezdni i uderzył w drzewo.

"Mężczyzna podróżował sam. Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń 30-letni mieszkaniec powiatu przasnyskiego zginął na miejscu" - informuje w komunikacie asp. Ilona Cichocka z policji w Przasnyszu. "Policjanci pod nadzorem prokuratora, prowadzą czynności mające na celu szczegółowe ustalenie przyczyn i przebiegu tego tragicznego zdarzenia" - dodaje.

Kierowca Seata uderzył w drzewo, zginął na miejscu Źródło: Policja Przasnysz