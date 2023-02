Nożownik napadł na sklep w Markach. Policja zatrzymała podejrzewanego

W piątek wieczorem w jednym z supermarketów w podwarszawskich Matkach do kasjerki podszedł mężczyzna z zasłoniętą twarzą. Grożąc nożem zażądał wydania pieniędzy. Na pomoc kobiecie ruszyło dwóch klientów, którzy w tym czasie robili zakupy w sklepie. Między mężczyznami doszło do szarpaniny, napastnik ugodził ich nożem i uciekł. Ranni klienci trafili do szpitala.