Pożar przyczepy kempingowej. Jedna osoba nie żyje

Do zdarzenia doszło w powiecie nowodworskim Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zgłoszenie o pożarze przyczepy kempingowej strażacy odebrali 25 minut po północy.

- Osoba zgłaszająca ewakuowała z przyczepy nieprzytomnego mężczyznę w wieku około 50 lat. Ratownicy podjęli resuscytację. Niestety życia poszkodowanego mężczyzny nie udało się uratować. Zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon - powiedział kapitan Paweł Plagowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

- Nasze działania polegały na ugaszeniu przyczepy, która w momencie przybycia zastępów, była w całości objęta ogniem. W akcji gaśniczej uczestniczyły trzy zastępy - dodał kapitan Plagowski.

Po ugaszeniu pożaru swoje czynności na miejscu prowadziły policja oraz prokurator.

Pożar w miejscowości Nowy Wilków