Pożar przyczepy kempingowej. Jedna osoba nie żyje

Zgłoszenie o pożarze przyczepy kempingowej strażacy odebrali 25 minut po północy.
- Osoba zgłaszająca ewakuowała z przyczepy nieprzytomnego mężczyznę w wieku około 50 lat. Ratownicy podjęli resuscytację. Niestety życia poszkodowanego mężczyzny nie udało się uratować. Zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon - powiedział kapitan Paweł Plagowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.
- Nasze działania polegały na ugaszeniu przyczepy, która w momencie przybycia zastępów, była w całości objęta ogniem. W akcji gaśniczej uczestniczyły trzy zastępy - dodał kapitan Plagowski.
Po ugaszeniu pożaru swoje czynności na miejscu prowadziły policja oraz prokurator.
