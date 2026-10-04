Okolice Wspólna akcja celników i policjantów. Papierosy bez akcyzy przechwycone na A2 Oprac. Dariusz Gałązka |

Domański: Mamy drugie najtańsze papierosy w Unii. Będą droższe Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP Mińsk Mazowiecki

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25 września funkcjonariusze Straży Granicznej otrzymali informację o kierowcy Opla, który ma przewozić nielegalne wyroby akcyzowe. Podejrzane auto poruszało się autostradą A2.

Policjanci drogówki z komendy w Mińsku Mazowieckim patrolujący wskazany odcinek autostrady na wysokości węzła w Nowym Koniku, zauważyli pojazd odpowiadający opisowi i zatrzymali go do kontroli. Za kierownicą siedział 35-letni obywatel Polski.

Na autostradzie A2 zatrzymano kierowcę przewożącego papierosy bez akcyzy Źródło zdjęcia: KPP Mińsk Mazowiecki

Blisko 87 tys. sztuk papierosów

Na miejsce przyjechali także celnicy. Podczas kontroli funkcjonariusze znaleźli 434 paczki wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy, zawierające łącznie 86 800 sztuk papierosów.

35-latek został zatrzymany.

"Z ustaleń wynika, że gdyby zabezpieczone papierosy zostały wprowadzone do nielegalnego obrotu, mogłoby dojść do uszczuplenia należności Skarbu Państwa w wysokości blisko 160 tysięcy złotych" - poinformowała policja w Mińsku Mazowieckim.