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Okolice

Zderzenie na autostradzie, jedna osoba w szpitalu

Karambol na A2
Rocznie na polskich drogach dochodzi do ponad 20 tysięcy wypadków. O przyczyny tych zdarzeń zapytaliśmy ekspertów
Źródło wideo: Fakty po południu
Źródło zdj. gł.: tvn24.pl
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Dwa wypadki pod Mińskiem Mazowieckim. Do pierwszego doszło na krajowej "92". Tam zderzyły się dwa samochody, jeden z kierowców był zakleszczony w pojeździe. Wydostali go strażacy. Dwie osoby trafiły do szpitala. Z kolei na A2 zderzyło się pięć aut. Jedna osoba została zabrana do szpitala. Są utrudnienia w ruchu.

Do pierwszego ze zdarzeń doszło na drodze krajowej numer 92 w miejscowości Nowy Konik.

Na miejsce zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej.

- Zderzyły się dwa samochody osobowe. Podróżowali nimi wyłącznie kierowcy. Na miejscu jako pierwsza była straż pożarna. Udzieliła pomocy osobom poszkodowanym. Jednego kierowcę strażacy uwalniali poprzez użycie narzędzi hydraulicznych. Następnie przekazali poszkodowanych zespołowi ratownictwa medycznego - przekazał młodszy brygadier Kamil Płochocki ze straży pożarnej w Mińsku Mazowieckim.

Na miejscu lądował helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Droga jest całkowicie zablokowana.

- Kierujący pojazdami trafili do szpitala - poinformował strażak.

Wypadek na A2

Niedługo później doszło do wypadku na autostradzie A2 w pobliżu miejscowości Choszczówka Rudzka.

W kierunku Siedlec zderzyło się pięć samochodów osobowych. Są utrudnienia w ruchu.

- Jedna osoba trafiła do szpitala - podał młodszy brygadier Kamil Płochocki ze straży pożarnej w Mińsku Mazowieckim.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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