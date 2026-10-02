Okolice Zderzenie na autostradzie, jedna osoba w szpitalu

Rocznie na polskich drogach dochodzi do ponad 20 tysięcy wypadków. O przyczyny tych zdarzeń zapytaliśmy ekspertów Źródło wideo: Fakty po południu Źródło zdj. gł.: tvn24.pl

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do pierwszego ze zdarzeń doszło na drodze krajowej numer 92 w miejscowości Nowy Konik.

Na miejsce zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej.

- Zderzyły się dwa samochody osobowe. Podróżowali nimi wyłącznie kierowcy. Na miejscu jako pierwsza była straż pożarna. Udzieliła pomocy osobom poszkodowanym. Jednego kierowcę strażacy uwalniali poprzez użycie narzędzi hydraulicznych. Następnie przekazali poszkodowanych zespołowi ratownictwa medycznego - przekazał młodszy brygadier Kamil Płochocki ze straży pożarnej w Mińsku Mazowieckim.

Na miejscu lądował helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Droga jest całkowicie zablokowana.

- Kierujący pojazdami trafili do szpitala - poinformował strażak.

Wypadek na A2

Niedługo później doszło do wypadku na autostradzie A2 w pobliżu miejscowości Choszczówka Rudzka.

W kierunku Siedlec zderzyło się pięć samochodów osobowych. Są utrudnienia w ruchu.

- Jedna osoba trafiła do szpitala - podał młodszy brygadier Kamil Płochocki ze straży pożarnej w Mińsku Mazowieckim.