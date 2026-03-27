Zderzenie z ciężarówką. Kierowca w szpitalu, krajowa "92" zablokowana

- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 13.49. Na 499 kilometrze, w miejscowości Nowy Konik, droga w obu kierunkach jest zablokowana. Ciężarowy Mercedes kierowany przez 32-latka nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącej Toyocie, którą prowadził 70-latek. Kierowcy byli trzeźwi, posiadają uprawnienia. 70-latek z Toyoty został zabrany do szpitala - przekazała nam rzeczniczka policji w Mińsku Mazowieckim starszy sierżant Paula Antolak.
Policjantka zastrzegła, że utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Na miejscu pracują służby.
Wypadek w miejscowości Nowy Konik
Autorka/Autor: Katarzyna Kędra
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl