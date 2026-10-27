Jechali w tym samym kierunku, doszło do zderzenia. Rowerzysta nie przeżył
Do zdarzenia doszło około godziny 15.30.
- Na drodze wojewódzkiej numer 719 kierujący pojazdem Dacia 73-latek, jadąc w kierunku miejscowości Skierniewice, prawdopodobnie nie zachował bezpiecznej odległości od jadącego w tym samym kierunku rowerzysty. Doszło do zderzenia. W związku z tym, kierujący rowerem 42-latek poniósł śmierć - przekazała nam oficer prasowa policji w Żyrardowie młodszy aspirant Monika Michalczyk. - Kierowca Daci był trzeźwy i posiadał uprawnienia do kierowania - dodała.
Policjantka zaznaczyła, że droga jest zablokowana. Wyznaczono objazdy przez miejscowość Zator.
Źródło: tvnwarszawa.pl