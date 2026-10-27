Okolice Jechali w tym samym kierunku, doszło do zderzenia. Rowerzysta nie przeżył Katarzyna Kędra |

Duże zmiany dla zdających prawo jazdy (wideo ilustracyjne) Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do zdarzenia doszło około godziny 15.30.

- Na drodze wojewódzkiej numer 719 kierujący pojazdem Dacia 73-latek, jadąc w kierunku miejscowości Skierniewice, prawdopodobnie nie zachował bezpiecznej odległości od jadącego w tym samym kierunku rowerzysty. Doszło do zderzenia. W związku z tym, kierujący rowerem 42-latek poniósł śmierć - przekazała nam oficer prasowa policji w Żyrardowie młodszy aspirant Monika Michalczyk. - Kierowca Daci był trzeźwy i posiadał uprawnienia do kierowania - dodała.

Policjantka zaznaczyła, że droga jest zablokowana. Wyznaczono objazdy przez miejscowość Zator.