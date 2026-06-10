NOWY DWÓR MAZOWIECKI Zwłoki mężczyzny na placu zabaw Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Nowy Dwór Mazowiecki Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: TVN24

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Nad ranem służby pojawiły się na placu zabaw przy ulicy Młodzieżowej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Na miejscu pracowały dwa zastępy straży pożarnej. - Po godzinie 6 otrzymaliśmy zgłoszenie o nieprzytomnej osobie, na ławce na placu zabaw. Na miejsce przybyliśmy równo z patrolem policji i zespołem ratownictwa medycznego. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Lekarz stwierdził zgon przebywającej na placu zabaw osoby - poinformował kpt. Paweł Plagowski ze straży pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Czynności prowadzi policja. - Na miejscu nadal trwają czynności z udziałem prokuratora - przekazała po godzinie 9.30 asp. szt. Katarzyna Trąbińska z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim. Funkcjonariusze wyjaśniają przyczyny i okoliczności tragedii.

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