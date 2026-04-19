Nie ustąpił pierwszeństwa, zderzenie i reanimacja. Motocyklista nie żyje
Do wypadku doszło na ulicy Morawicza.
- Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło o godzinie 15.30. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 53-letni mężczyzna kierujący Fordem podczas skrętu w lewo nie ustąpił pierwszeństwa motocykliście Suzuki i doszło do zderzenia. Okazało się ono tragiczne w skutkach. Około 30-letni motocyklista nie przeżył wypadku - przekazała nam w niedzielę rzeczniczka policji w Nowym Dworze Mazowieckim aspirant sztabowy Katarzyna Trąbińska.
Policjantka dodała, że kierujący Fordem był trzeźwy i miał uprawnienia do kierowania autem.
W akcji ratunkowej brali udział strażacy z OSP - Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim, którzy prowadzili reanimację motocyklisty. "Do zdarzenia wyjechał zastęp SLRR Renault Master. Podczas działania ratowniczego prowadziliśmy reanimację oraz tlenoterapię" - informowali na Facebooku.
Autorka/Autor: Katarzyna Kędra
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Ochotnicza Straż Pożarna - Ratownictwo Wodne