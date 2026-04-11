Okolice Zderzenie ciężarówki i dwóch aut osobowych. Ranni

Do zdarzenia doszło w powiecie nowodworskim Źródło: Google Earth

- Zgłoszenie o wypadku na drodze krajowej numer 62 w miejscowości Wygoda Smoszewska otrzymaliśmy przed godziną 5.30. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący autem osobowym marki Fiat z nieznanych przyczyn zjechał nagle na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z prawidłowo jadącym Oplem. Następnie na Opla najechał pojazd ciężarowy - powiedziała nam Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej Policji.

Pięć osób rannych

W zdarzeniu rannych zostało pięć osób: dwie z Opla i trzy z Fiata. Wszystkie trafiły do szpitala. Na miejscu pracował zespół ratownictwa medycznego, wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jak zaznaczyła policjantka, wszyscy kierowcy, biorący udział w wypadku, byli trzeźwi.

Utrudnienia w ruchu

Na miejscu wypadku występują spore utrudnienia dla kierowców, które mogą potrwać do godz. 11. Policja kieruje podróżnych na objazdy.