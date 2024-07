Z dna Wisły wydobyli dłubankę. "Może być największa w Polsce"

W pobliżu Spichlerza Twierdzy Modlin z wody wyłowiono dłubankę. To archaiczna forma łodzi. Badacze mówią o sensacyjnym znalezisku.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje o sensacyjnej wiadomości. "W piątek otrzymaliśmy informację o odnalezieniu i wyłowieniu dłubianki" - przekazał konserwator. Jak wyjaśnił, dłubanka to archaiczna forma łodzi wykonana z pnia drzewa.

Sensacyjne odkrycie

- To sensacyjne odkrycie zwłaszcza ze względu na długość łodzi. Wydrążono ją w jednym kawałku drzewa, być może dębu, a obecnie odkryty fragment ma osiem metrów długości. Jest to łódź złamana przed dziobem, a więc nie wiemy ile liczyła długości, ale minimalnie dziewięć czy dziesięć metrów. Jest więc ona przynajmniej dwa razy dłuższa niż dłubanki odkrywane zazwyczaj do tej pory - mówi nam Robert Wyrostkiewicz z PogotowieArcheologiczne.pl.