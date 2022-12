Wypełnili koszyk i próbowali wyjść ze sklepu bez płacenia

18-latka i 31-latek weszli do sklepu w Nowym Dworze Mazowieckim. Zrobili duże zakupy, za ponad 500 złotych, ale płacić nie zamierzali. - Ochrona wezwała policję, a para została zatrzymana. Grozi im nawet do pięciu lat więzienia - przekazała podkomisarz Joanna Wielocha z nowodworskiej komendy policji.

Policjantka opisała, że do dyżurnego komendy policji wpłynęło zgłoszenie o kradzieży. Miała się jej dopuścić dwójka mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego.

"Pracownicy ochrony uniemożliwili ucieczkę"

- 18-latka i jej 31-letni znajomy przyszli tego dnia na zakupy. Z półek sklepowych wzięli artykuły przemysłowe i spożywcze. Jednak nie mieli zamiaru zapłacić i próbowali opuścić sklep ze skradzionym towarem. Nie umknęło to uwadze pracowników ochrony, którzy uniemożliwili im ucieczkę i na miejsce wezwali policję - opisała policjantka.

Para trafiła do pomieszczenia dla osób zatrzymanych w nowodworskiej komendzie policji. Wartość towarów, które mieli w koszyku wynosiła ponad 550 złotych.

- Śledczy zgromadzili w tej sprawie materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie zarzutów. Zarówno 18-latka, jak i 31- latek do wszystkiego się przyznali i dobrowolnie chcą się poddać karze. Zgodnie z kodeksem karnym, kradzież to przestępstwo, zagrożone karą do pięciu lat pozbawienia wolności - podsumowała Wielocha.