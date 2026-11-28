Okolice Przyjechali do pracy. Przed magazynem czekała na nich policja Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

W magazynie były papierosy elektroniczne bez akcyzy Źródło wideo: Komenda Stołeczna Policji Źródło zdj. gł.: Komenda Stołeczna Policji

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Policjanci działali w Nowym Dworze Mazowieckim. Z informacji, która dotarła do funkcjonariuszy, wynikało, że w magazynie zlokalizowanym przy ulicy Towarowej mogą być przechowywane papierosy elektroniczne bez polskich znaków akcyzy skarbowej.

W trakcie prowadzonych czynności policjanci zauważyli, jak na posesję wjeżdża Citroen Berlingo i kieruje się pod jeden z magazynów. Kiedy z samochodu wysiadł pasażer i otworzył drzwi magazynu, policjanci wkroczyli do akcji.

Zarabiali na przepakowywaniu papierosów bez akcyzy Papierosy zabezpieczone przez policję Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji Papierosy zabezpieczone przez policję Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji Papierosy zabezpieczone przez policję Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji Papierosy zabezpieczone przez policję Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji Zatrzymany mężczyzna Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji Zatrzymany mężczyzna Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji

"Najpierw wylegitymowali zarówno kierowcę, jak i pasażera samochodu, a następnie przeszukali magazyn. Znaleźli w nim i zabezpieczyli prawie 4300 sztuk elektronicznych papierosów bez polskich znaków akcyzy skarbowej z zawartością ponad 118 litrów płynów" - opisała Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.

Zarabiali na przepakowywaniu papierosów

"Zatrzymani tłumaczyli, że zostali zatrudnieni przez nieznanego im mężczyznę. Mieli dla niego przepakowywać papierosy do mniejszych kartonów, za co otrzymywali wynagrodzenie pozostawiane w kopertach w magazynie" - przekazała Adamus.

W Prokuraturze Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim 26- i 28-latek usłyszeli zarzuty przechowywania wspólnie i w porozumieniu papierosów elektrycznych bez wymaganych znaków akcyzy skarbowej. Jak ustalono, narazili oni Skarb Państwa na straty w kwocie prawie 512 tysięcy złotych z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego.