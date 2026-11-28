Przyjechali do pracy. Przed magazynem czekała na nich policja
Policjanci działali w Nowym Dworze Mazowieckim. Z informacji, która dotarła do funkcjonariuszy, wynikało, że w magazynie zlokalizowanym przy ulicy Towarowej mogą być przechowywane papierosy elektroniczne bez polskich znaków akcyzy skarbowej.
W trakcie prowadzonych czynności policjanci zauważyli, jak na posesję wjeżdża Citroen Berlingo i kieruje się pod jeden z magazynów. Kiedy z samochodu wysiadł pasażer i otworzył drzwi magazynu, policjanci wkroczyli do akcji.
"Najpierw wylegitymowali zarówno kierowcę, jak i pasażera samochodu, a następnie przeszukali magazyn. Znaleźli w nim i zabezpieczyli prawie 4300 sztuk elektronicznych papierosów bez polskich znaków akcyzy skarbowej z zawartością ponad 118 litrów płynów" - opisała Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.
Zarabiali na przepakowywaniu papierosów
"Zatrzymani tłumaczyli, że zostali zatrudnieni przez nieznanego im mężczyznę. Mieli dla niego przepakowywać papierosy do mniejszych kartonów, za co otrzymywali wynagrodzenie pozostawiane w kopertach w magazynie" - przekazała Adamus.
W Prokuraturze Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim 26- i 28-latek usłyszeli zarzuty przechowywania wspólnie i w porozumieniu papierosów elektrycznych bez wymaganych znaków akcyzy skarbowej. Jak ustalono, narazili oni Skarb Państwa na straty w kwocie prawie 512 tysięcy złotych z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego.