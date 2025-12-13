Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Uciekał, bo ma sześć zakazów prowadzenia i do odbycia karę więzienia

51-latek z Warszawy uciekał, bo ma aż sześć zakazów prowadzenia pojazdów, a do odbycia karę trzech lat i trzech miesięcy pozbawienia wolności. Został zatrzymany na terenie gminy Czosnów.

Policjanci z drogówki w Nowym Dworze Mazowieckim w środę, 10 grudnia, około godz. 10 na krajowej "7" w Czosnowie zauważyli audi jadące z dużą prędkością audi od strony Warszawy.

"Kierujący tym pojazdem mężczyzna wyprzedzał innych uczestników ruchu drogowego na oznakowanym przejściu dla pieszych. Wynik pomiaru wskazał, że poruszał się z prędkością 115 kilometrów na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 70. Policjanci przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych chcieli go zatrzymać do kontroli drogowej, ale przejechał przez pas rozdzielający jezdnię i zaczął uciekać z powrotem w kierunku Warszawy" - opisuje kom. Joanna Wielocha z policji w Nowym Dworze Mazowieckim.

Ucieczkę zakończył w przydrożnym rowie

Podczas ucieczki kierowca audi doprowadził do kolizji z fiatem i volvo, a rajd zakończył, dachując w przydrożnym rowie. Próbował jeszcze uciekać pieszo, ale szybko został obezwładniony.

Kierowcą był 51-letni mieszkaniec Warszawy.

"Uciekał, ponieważ ma aż sześć sądowych zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych, w tym jeden dożywotni, a w trakcie przeszukania funkcjonariusze znaleźli przy nim narkotyki, w postaci mefedronu. Na tym nie koniec. Był poszukiwany w celu ustalenia aktualnego miejsca pobytu, a ponadto do odbycia kary bezwzględnego pozbawienia wolności w wymiarze trzech lat i trzech miesięcy" - dodaje kom. Joanna Wielocha

Mężczyzna trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych, a następnie do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe lata.

Grozi mu dodatkowa kara - nawet do pięciu lat więzienia - za złamanie sądowego zakazu, ucieczkę i posiadanie narkotyków.

Za ostatnie drogowe "wyczyny" został już ukarany mandatami w kwocie czterech tysięcy złotych.

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Nowy Dwór Mazowiecki

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaNowy Dwór MazowieckiPrzestępczość w WarszawieDrogi w Polsce
Czytaj także:
Wypadek na S8
Bus uderzył w bariery, pięć osób w szpitalach
Okolice
Zderzenie z łosiem w miejscowości Skrzynki
Na ulicę nagle wbiegł łoś, zderzyły się z nim dwa auta
Okolice
Zatrzymany mężczyzna
Powiedział, że za pomoc w podpaleniach dostawał pieniądze i jedzenie
Ochota
Nielegalna broń i narkotyki na posesji w powiecie grójeckim
Narkotyki i nielegalna broń, dwie osoby zatrzymane
Okolice
Kierowca odpowie przed sądem za wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych radiowozu
Wyprzedzał przed przejściem dla pieszych. Nie wiedział, że mija radiowóz
Okolice
Strażnicy myśleli, że mężczyzna potrzebuje pomocy (zdj. ilustracyjne)
16-latek spał na schodach przy ulicy
Praga Południe
Korekta rozkładu jazdy pociągów KM i SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Od niedzieli nowy rozkład pociągów
Śródmieście
Zamiast złota kupił tombak
Biżuteria z parkingu przed sklepem, sztabki z sieci. To nie było złoto
Okolice
Kierowcy grozi do 20 lat więzienia
Potrącił rowerzystkę i odjechał. Kobieta nie żyje
Okolice
W warszawskim zoo na świat przyszło pięć kangurów rudych
Gdy wpełzają do torby, mają wielkość fasolki
Praga Północ
Nowy smogowóz straży miejskiej
Auto jak laboratorium. Elektryczny smogowóz wyruszył w teren
Wola
Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak (Skoda Fabia Rally2) na odcinku specjalnym Karowa podczas samochodowego Rajdu Barbórka w Warszawie (2021)
Rajdowcy wracają na Karową
Śródmieście
Muzeum Literatury w Warszawie
Wątpliwy konkurs. Ministra nie zgadza się na dyrektorkę radną
Śródmieście
Na komisariacie doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni
Incydent na komisariacie. "Doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni"
Okolice
Atak pseudokibiców na trasie S8
Atak kiboli. Zarzuty dla uczestników, funkcjonariuszka zawieszona
Okolice
Na S8 wywróciła się przyczepka z końmi (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie na S8, jedna osoba ranna
Bemowo
W weekend frezowanie ulicy Odrowąża (zdj. ilustracyjne)
Drugie podejście do frezowania na Odrowąża. Zmiany w ruchu
Targówek
60-latek został aresztowany
Razem pomieszkiwali, wspólnie pili alkohol. Jeden z nich nie żyje
Targówek
Utrudnienia na Powsińskiej
Autobus "złamał się" na skrzyżowaniu i zablokował ruch
Mokotów
Trasa Mostu Północnego na wizualizacji
Tak most Północny połączy się z trasą S7. Są nowe wizualizacje
Dariusz Gałązka
Akcja służb na Czerniakowskiej
Rodzice poszukiwani, dzieci w pogotowiu opiekuńczym
Mokotów
Policja rozbiła grupę handlującą lekami z morfiną
Grupa handlująca lekami z morfiną rozbita. Wśród zatrzymanych lekarka
Okolice
40-latek został zatrzymany w swoim mieszkaniu w Elblągu
Składał intymne propozycje 12-latce. O świcie zapukali do niego policjanci
Śródmieście
Rondo Wiatraczna w Warszawie
Obwodnica śródmiejska. Na pierwszy odcinek poczekamy nawet osiem lat
Dariusz Gałązka
Kierująca autobusem ukarana za pluszowego jamnika
Urzędnicy nie chcieli pluszaka w autobusie. Finał afery jamnikowej
Wawer
Sesja budżetowa Rady Warszawy
"Metro jedzie do Ursusa". Budżet na przyszły rok przyjęty
Śródmieście
Korek przed wjazdem na most Grota-Roweckiego
Likwidacja buspasa i trzy inne zmiany. Tak chcą usprawnić ruch na S8
Dariusz Gałązka
Akcja straży pożarnej w siedleckiej podstawówce
Zawroty głowy i omdlenia. Ewakuowali szkołę. Jedna osoba w szpitalu
Okolice
Awaria ciepłownicza (zdj. ilustracyjne)
Dwie awarie ciepłownicze. Zamykają fragment ważnej arterii
Mokotów
Będzie konkurs na "szpiegowo"
"Ponury symbol sowieckiej dominacji". Konkurs na "szpiegowo"
Mokotów
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki