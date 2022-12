Dostali wezwanie do płonącego mieszkania, ale tym razem nie musieli niczego gasić

W środę przed godziną 16 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze w mieszkaniu na trzecim piętrze przy ulicy Chryzantemy. Zadysponowano dwa wozy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Nowego Dworu Mazowieckiego. Na miejscu okazało się jednak, że żadnego pożaru nie było. Doszło do absurdalnej pomyłki.

"Po wstępnym rozpoznaniu stwierdzono, że przyczyną wezwania służb jest imitacja kominka wyświetlana na telewizorze, która z zewnątrz wyglądała bardzo realistycznie, co było powodem wezwania służb przez sąsiadów" - opisała w komunikacie jednostka OSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

Tak więc jedyne, co można było "zgasić", to... telewizor. W związku z brakiem zagrożenia, strażacy wrócili do koszar.