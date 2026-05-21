Potrącenie nastolatków na przejściu dla pieszych. Lądował śmigłowiec LPR

W Nowym Dworze Mazowieckim doszło do potrącenia dwóch nastolatków przechodzących przez przejście dla pieszych. Obaj poszkodowani trafili do szpitala. Droga była zablokowana.

Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej numer 630, na ulicy Wojska Polskiego.

- Na przejściu dla pieszych samochód osobowy potrącił przechodzące dwie osoby: 17- i 19-latka. Strażacy udzielili im kwalifikowanej pierwszej pomocy. Do momentu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego na miejscu były trzy zastępy straży pożarnej: dwie z PSP Nowy Dwór Mazowiecki i jeden OSP Nowy Dwór Mazowiecki. Zadysponowany został również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - przekazał nam w czwartek wieczorem oficer prasowy straży pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim, kapitan Paweł Plagowski.

Strażak zaznaczył, że poszkodowani byli przytomni, obaj zostali przetransportowani do szpitala. - Jeden z nich śmigłowcem LPR, drugi karetką. Droga na czas akcji służb była zablokowana - podsumował kapitan Plagowski.

