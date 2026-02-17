Po kolizji próbowała odjechać. Policyjny pościg za pijaną 53-latką

Policjanci zatrzymali kierującą seatem Źródło: KPP w Nowym Dworze Mazowieckim

Do zdarzenia doszło 14 lutego przed godziną 20 w Nowym Dworze Mazowieckim.

"Kierująca Seatem kobieta na ulicy Thommee w Nowym Dworze Mazowieckim doprowadziła do kolizji z BMW, po czym odjechała, próbując uniknąć konsekwencji. Kierowca poszkodowanego pojazdu ruszył za sprawczynią zdarzenia drogowego i o wszystkim powiadomił policyjny patrol" - opisała w komunikacie kom. Joanna Wielocha z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.

Wydmuchała dwa promile

Policjanci z Zakroczymia ruszyli w pościg za Seatem. "Funkcjonariusze próbowali zatrzymać kierującą autem kobietę, ta jednak nie reagowała na sygnały świetlne i dźwiękowe, kontynuując ucieczkę" - przekazała Wielocha. Pościg zakończył się na ulicy Czarnieckiego, gdzie policjanci uniemożliwili kobiecie dalszą jazdę.

Okazało się, że za kierownicą pojazdu siedziała kompletnie pijana kobieta. "Przeprowadzone przez policjantów badanie stanu trzeźwości wykazało, że 53-latka w wydychanym powietrzu miała dwa promile alkoholu. Po sprawdzeniu w policyjnym systemie wyszło również na jaw, że mieszkanka Modlina Starego ma aż dwa sądowe zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych" - wymieniła Wielocha. Zakazy zostały wydane przez Sąd Rejonowy w Legionowie i obowiązują kobietę do 20 listopada 2028 roku.

Szereg zarzutów

Kobieta trafiła do pomieszczenia dla osób zatrzymanych w nowodworskiej komendzie, gdzie po wytrzeźwieniu usłyszała długą listę zarzutów. Pierwszy z nich to kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, kolejny to niezatrzymanie się do kontroli drogowej, a także zlekceważenie dwóch sądowych zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych. Policja zapowiedziała, że 53-latka odpowie również za spowodowanie kolizji na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego.

Prokuratura Rejonowa w Nowym Dworze Mazowieckim zastosowała wobec mieszkanki Modlina Starego środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru. Kobiecie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Opracowała Magdalena Gruszczyńska