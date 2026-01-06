Jechali z Krakowa do Kołobrzegu. Utknęli w połowie trasy

Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację, dotyczącą kilkugodzinnego postoju pociągu relacji Kraków Główny - Kołobrzeg z powodu awarii lokomotywy. Jak przekazała nam pasażerka, pociąg zatrzymał się na kilka godzin w okolicach Nowego Dworu Mazowieckiego.
200 minut opóźnienia
Anna Zakrzewska z zespołu prasowego PKP Intercity potwierdziła zdarzenie. - W pociągu relacji Kraków - Kołobrzeg, który wyjechał ze stacji początkowej po północy w dniu 6 stycznia, około godziny 3.40 doszło do defektu lokomotywy - przekazała redakcji Kontaktu24.
- Ze stacji Warszawa-Grochów wyjechała lokomotywa zastępcza, która dojechała na miejsce postoju przed godziną 7 rano, po czym pociąg ruszył w dalszą drogę - zapewniła po godzinie 8.30.
Jak poinformowała, całkowity czas opóźnienia wyniósł 200 minut. - Pociągiem, który jest ogrzewany, podróżuje około 400 pasażerów. Wszyscy byli pod opieką zespołu konduktorskiego i otrzymali poczęstunki - dodała Zakrzewska.
Autorka/Autor: est, mg/b
Źródło: Kontakt24
Źródło zdjęcia głównego: Petreieva Olena / Shutterstock