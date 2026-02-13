Policja: znęcał się nad żoną i kilkuletnią córką, trafił do aresztu

Co dziesięć minut na świecie, z rąk partnera lub członka rodziny, ginie kobieta lub dziewczynka Źródło: TVN24

Do zatrzymania doszło w niedzielny wieczór. Jak ustalili nowodworscy śledczy, mieszkaniec pomiechowskiej gminy, będąc pod wpływem alkoholu, od dłuższego czasu wszczynał awantury, podczas których nie tylko znieważał, ośmieszał i poniżał swoją żonę, ale także popychał ją, szarpał i uderzał, a nawet rzucał w nią przedmiotami.

- Dramatu dopełniał fakt, że świadkiem tych scen był mała dziewczynka - córka pary, która również doświadczała przemocy psychicznej i fizycznej ze strony ojca. Poszkodowana kobieta wreszcie zdecydowała się przełamać milczenie i opowiedziała o trwającej od wielu miesięcy, trudnej sytuacji rodzinnej - powiedziała rzeczniczka nowodworskiej policji komisarz Joanna Wielocha.

Jak zapewniła rzeczniczka, policjanci natychmiast zajęli się tą sprawą, a na miejsce został skierowany policyjny patrol. - Podczas zatrzymania agresywny 43-latek kierował wobec wykonującego czynności służbowe funkcjonariusza policji groźby pozbawienia życia. Sprawca przemocy domowej został przez policjantów zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu - zaznaczyła komisarz Wielocha.

Zebrany przez nowodworskich policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanemu zarzutów: znęcania się nad osobami najbliższymi oraz znieważenia interweniującego policjanta.

Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o znęcanie się nad żoną i córką Źródło: KPP w Nowym Dworze Mazowieckim

- Sąd, na wniosek Prokuratury Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim, po przeanalizowaniu zgromadzonego w tej sprawie materiału dowodowego zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego 43-latka trzymiesięcznego aresztu. Mężczyzna trafił już do zakładu penitencjarnego, gdzie spędzi najbliższe miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do ośmiu lat pozbawienia wolności - przypomniała rzeczniczka.

