"Pukał w głowę tępą częścią siekiery". Mąż trafił do aresztu
Policjanci ustalili, że mężczyzna znęcał się psychicznie nad swoją żoną. "Wszczynał awantury domowe, podczas których popychał i odpychał pokrzywdzoną, znieważał słowami wulgarnymi i uznawanymi za obelżywe, pukał w głowę pokrzywdzonej tępą częścią siekiery, a w przeddzień złożonego zawiadomienia uderzył pokrzywdzoną w jej prawy bark oraz ścisnął za lewe ramię, powodując zasinienia" - wyliczyła asp. szt. Katarzyna Trąbińska z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.
Tymczasowy areszt
32-latek został zatrzymany przez policjantów z Pomiechówka. W piątek sędzia zdecydował o zastosowaniu wobec 32-latka najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci trzymiesięcznego aresztu.
Mężczyzna przebywa aktualnie w areszcie. Grozi mu teraz kara do pięciu lat więzienia. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Nowym Dworze Mazowieckim.