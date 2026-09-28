Okolice "Pukał w głowę tępą częścią siekiery". Mąż trafił do aresztu Oprac. Alicja Glinianowicz |

Dr Samoraj-Charitonow o wychodzeniu z przemocy domowej: ważne, żeby z tej ścieżki już nie zejść Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: KPP w Nowym Dworze Mazowieckim

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Policjanci ustalili, że mężczyzna znęcał się psychicznie nad swoją żoną. "Wszczynał awantury domowe, podczas których popychał i odpychał pokrzywdzoną, znieważał słowami wulgarnymi i uznawanymi za obelżywe, pukał w głowę pokrzywdzonej tępą częścią siekiery, a w przeddzień złożonego zawiadomienia uderzył pokrzywdzoną w jej prawy bark oraz ścisnął za lewe ramię, powodując zasinienia" - wyliczyła asp. szt. Katarzyna Trąbińska z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.

Tymczasowy areszt

32-latek został zatrzymany przez policjantów z Pomiechówka. W piątek sędzia zdecydował o zastosowaniu wobec 32-latka najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci trzymiesięcznego aresztu.

Mężczyzna przebywa aktualnie w areszcie. Grozi mu teraz kara do pięciu lat więzienia. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Nowym Dworze Mazowieckim.