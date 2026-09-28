Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

"Pukał w głowę tępą częścią siekiery". Mąż trafił do aresztu

|
Trzymiesięczny areszt za znęcanie nad żoną
Dr Samoraj-Charitonow o wychodzeniu z przemocy domowej: ważne, żeby z tej ścieżki już nie zejść
Źródło wideo: TVN24+
Źródło zdj. gł.: KPP w Nowym Dworze Mazowieckim
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Sąd zadecydował o trzymiesięcznym areszcie dla 32-latka z Nowego Dworu Mazowieckiego. Mężczyzna jest podejrzany o psychiczne znęcanie się nad swoją żoną.

Policjanci ustalili, że mężczyzna znęcał się psychicznie nad swoją żoną. "Wszczynał awantury domowe, podczas których popychał i odpychał pokrzywdzoną, znieważał słowami wulgarnymi i uznawanymi za obelżywe, pukał w głowę pokrzywdzonej tępą częścią siekiery, a w przeddzień złożonego zawiadomienia uderzył pokrzywdzoną w jej prawy bark oraz ścisnął za lewe ramię, powodując zasinienia" - wyliczyła asp. szt. Katarzyna Trąbińska z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.

Tymczasowy areszt

32-latek został zatrzymany przez policjantów z Pomiechówka. W piątek sędzia zdecydował o zastosowaniu wobec 32-latka najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci trzymiesięcznego aresztu.

Mężczyzna przebywa aktualnie w areszcie. Grozi mu teraz kara do pięciu lat więzienia. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Nowym Dworze Mazowieckim.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Tagi:
Przemoc domowaPolicja
Czytaj także:
Pędził hulajnogą ponad 100 km/h
Ekspresówką pędził na hulajnodze, szuka go policja. Nagranie
Wola
19-latek został zatrzymany
Z wiatrówki strzelał do pociągu. 19-latek zatrzymany
Okolice
Wyciekły dane mieszkańców bloku w Wilanowie. Ktoś zawarł na nie polisy OC
Wykradli dane mieszkańców. Na ich nazwiska zawarto dziesiątki polis OC
Alicja Glinianowicz
Kierująca uderzyła w ogrodzenie
Najpierw uderzyła w inne auto, potem w płot. Była pijana
Okolice
Utrudnienia w kursowaniu pociągów na odcinku Skierniewice - Warszawa Wschodnia (zdjęcie ilustracyjne)
Utrudnienia na kolei. Pociągi opóźnione, zmiany na trasach
Śródmieście
Narkotyki znalezione przez policjantów
Ponad kilogram narkotyków w mieszkaniu. Wyjaśnienia zdziwiły policjantów
Okolice
680 zarzutów za fikcyjne badania techniczne
Bez badania wpisywali pozytywny wynik. Usłyszeli 680 zarzutów
Okolice
"Łowcy głów" zatrzymali mężczyznę poszukiwanego dwoma listami gończymi
Podawał się za pracownika banku. Straty na prawie dwa miliony złotych
Śródmieście
Mężczyzna złamał zakaz zbliżania się i trafił do aresztu (zdj. ilustracyjne)
Zakaz zbliżania się do matki nie wystarczył, jest areszt
Okolice
Wypadek w Górkach (powiat garwoliński)
Spłoszony koń wbiegł w grupę osób, dwie trafiły do szpitala
Mazowieckie
praca, sprzątnie, klamka drzwi, dezynfekcja
Zauważyli, że znikają pieniądze. Podejrzenie padło na sprzątaczkę
Wilanów
Protest w obronie koni przed Torem Służewiec
"Stop wiązaniu języków koniom". Protest przed Torem Służewiec
Mokotów
Zwycięzca Stephen Kibor z Kenii na mecie 48. Maratonu Warszawskiego
Kenijczyk i Węgierka zwycięzcami Maratonu Warszawskiego
Śródmieście
Potrącenie 14-latka na hulajnodze (zdjęcie ilustracyjne)
Pouczenie dla 14-latka, mandat dla jednego z rodziców
Okolice
Kontrola drogowa (ilustracyjne)
Zatrzymali go, bo jechał za szybko. To nie był największy problem
Okolice
Komputer (zdj. ilustracyjne)
"Kupujący" wyczyścili konta sprzedających
Okolice
Na granicy Piaseczna i Józefosławia powstanie centrum danych
Protestują przeciwko powstaniu jednego, są informacje o dwóch kolejnych
Dariusz Gałązka
Zbiórka żołędzi w stołecznym zoo
Ogłosili wielką zbiórkę dla zwierząt. Nie chodzi o pieniądze
Praga Północ
Wypadek w miejscowości Bieńki Karkuty
Motocyklista wiózł nastolatka, rozbili się w rowie
Okolice
Wypadek na krajowej "50" pod Ostrowią Mazowiecką
"Na łuku drogi zjechała do przydrożnego rowu"
Okolice
Zderzenie karetki z łosiem
Karetka zderzyła się z łosiem
Okolice
Tramwaj linii 20
Tramwaje nie dojeżdżają na Boernerowo
Bemowo
Pętla Osiedle Górczewska
Autobusy wróciły na pętlę. Wkrótce dotrze tu metro
Bemowo
komputer
Cztery lata inwestował w kryptowaluty. Stracił dostęp do konta i pieniędzy
Okolice
Łabędziem zaopiekował się Ekopatrol
Jeden wpadł pod samochód, drugi uderzył w budynek
Wawer
Zarzuty w sprawie rozboju usłyszały cztery osobu
Sterroryzowali i obrabowali kobiety. Czterej nastolatkowie zatrzymani
Okolice
Syreny alarmowe Warszawa
Syreny alarmowe zawyją w trzech dzielnicach
Mokotów
Anolis sabański z płockiego ogrodu zoologicznego
"Zaobserwowaliśmy na razie dwie. To dla nas duże zaskoczenie"
Okolice
Komenda Stołeczna Policji
Policja zawiadamia prokuraturę po wpisie pracownika Republiki
Śródmieście
Zderzenie na Puławskiej
"Wymusiła pierwszeństwo", uderzyła w autobus, a ten w kolejne auta
Ursynów
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki