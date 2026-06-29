Mężczyzna zniknął pod wodą. Drugi utknął na środku rzeki i wzywał pomocy
W niedzielę po południu służby rozpoczęły akcję poszukiwawczą na Narwi w rejonie Mostu Pancera w Nowym Dworze Mazowieckim. Jak ustalił nasz reporter Artur Węgrzynowicz, około 20-letni mężczyzna zaczął tonąć podczas kąpieli. Na pomoc ruszył mu świadek zdarzenia.
- Otrzymaliśmy informację, że dwie osoby znajdowały się na środku rzeki. Jedna z nich nawoływała pomocy i została finalnie uratowana. Druga zniknęła pod lustrem wody i nie wydostała się - relacjonuje kapitan Paweł Plagowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.
Na miejscu pracowały policja i straż pożarna. Do akcji włączyli się strażacy z Warszawy, którzy przeszukiwali rzekę sonarem. - Działania trwały ponad sześć godzin, zostały wstrzymane w godzinach wieczornych. Poszukiwania nie przyniosły niestety efektu - informuje rzecznik nowodworskiej straży pożarnej.
Policja potwierdza, że dotychczas nie odnaleziono zaginionego mężczyzny. - W poniedziałek akcja została wznowiona - mówi Katarzyna Trąbińska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.