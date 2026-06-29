Nowy Dwór Mazowieckie Mężczyzna zniknął pod wodą. Drugi utknął na środku rzeki i wzywał pomocy Klaudia Kamieniarz |

Policja: w niedzielę w Polsce utonęło 17 osób Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

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W niedzielę po południu służby rozpoczęły akcję poszukiwawczą na Narwi w rejonie Mostu Pancera w Nowym Dworze Mazowieckim. Jak ustalił nasz reporter Artur Węgrzynowicz, około 20-letni mężczyzna zaczął tonąć podczas kąpieli. Na pomoc ruszył mu świadek zdarzenia.

- Otrzymaliśmy informację, że dwie osoby znajdowały się na środku rzeki. Jedna z nich nawoływała pomocy i została finalnie uratowana. Druga zniknęła pod lustrem wody i nie wydostała się - relacjonuje kapitan Paweł Plagowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Akcja poszukiwawcza na Narwi Akcja poszukiwawcza na Narwi w Nowym Dworze Mazowieckim Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Akcja poszukiwawcza na Narwi w Nowym Dworze Mazowieckim Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Akcja poszukiwawcza na Narwi w Nowym Dworze Mazowieckim Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Akcja poszukiwawcza na Narwi w Nowym Dworze Mazowieckim Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Akcja poszukiwawcza na Narwi w Nowym Dworze Mazowieckim Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Akcja poszukiwawcza na Narwi w Nowym Dworze Mazowieckim Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Akcja poszukiwawcza na Narwi w Nowym Dworze Mazowieckim Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Na miejscu pracowały policja i straż pożarna. Do akcji włączyli się strażacy z Warszawy, którzy przeszukiwali rzekę sonarem. - Działania trwały ponad sześć godzin, zostały wstrzymane w godzinach wieczornych. Poszukiwania nie przyniosły niestety efektu - informuje rzecznik nowodworskiej straży pożarnej.

Policja potwierdza, że dotychczas nie odnaleziono zaginionego mężczyzny. - W poniedziałek akcja została wznowiona - mówi Katarzyna Trąbińska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.

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