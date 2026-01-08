Logo TVN Warszawa
Pokazał dwa budzące podejrzenia dokumenty. Potem zmieniał wersję wydarzeń

Lotnisko Modlin, strażnik graniczny, ewakuacja
Tak wygląda automatyczna kontrola paszportowa
Źródło: Lotnisko Chopina w Warszawie
Mężczyzna wpadł w ręce straży granicznej po przylocie z Aten. Na lotnisku w Modlinie okazał dokument figurujący w bazach danych jako "utracony i podlegający zatrzymaniu", a podczas rozmowy zmieniał wersje dotyczące celu podróży.

Do zdarzenia doszło 5 stycznia na lotnisku w Modlinie, po przylocie samolotu rejsowego z Aten. Strażnicy graniczni prowadzili standardową kontrolę legalności pobytu, którą objęto kilkunastu podróżnych. Celem było sprawdzenie zasadności ich wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W trakcie kontroli funkcjonariusze wylegitymowali mężczyznę, który okazał do kontroli dowód osobisty wydany przez władze Niemiec. "Wątpliwości funkcjonariuszy wzbudził fakt, że wizerunek zamieszczony w dokumencie nie odpowiadał wyglądowi osoby posługującej się nim podczas kontroli" - opisała w komunikacie major Dagmara Bielec, rzecznik prasowy Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Dwa podejrzane dokumenty

W związku z tym, mundurowi dokładniej sprawdzili dokument w systemach teleinformatycznych. "Ustalono, że okazany dokument figuruje w bazach danych jako utracony i podlegający zatrzymaniu. W rozmowie z funkcjonariuszami, cudzoziemiec przyznał, że jest obywatelem Afganistanu, dokument nie należy do niego, a nabył go za kwotę tysiąca euro" - poinformowała straż graniczna.

Podczas czynności mężczyzna okazał również dokument typu "Asylum Seeker". Jest to tymczasowy dokument pobytowy, wydawany osobom ubiegającym się o ochronę międzynarodową. Ten, który posiadał obcokrajowiec, był wystawiony przez władze Grecji. Jednak po weryfikacji w systemach straży granicznej, dokument ten nie figurował w dostępnych bazach danych.

"W toku prowadzonych czynności cudzoziemiec zmienił swoje oświadczenia dotyczące celu podróży, informując, że w rzeczywistości planował udać się do Francji" - przekazała Bielec.

Paszport oryginalny, problem był z wizą

Paszport oryginalny, problem był z wizą

Włochy
Spóźniła się na odprawę, próbowała się dostać do samolotu

Spóźniła się na odprawę, próbowała się dostać do samolotu

TVN24

Musi wrócić do kraju

Mężczyzna został zatrzymany za posłużenie się jako własnym dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby, czyli o czyn z art. 275 § 1 Kodeksu karnego.

Jak podała Bielec, mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Komendant Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu.

Straż graniczna przekazała, że skierowano wniosek do Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim o umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku.

Na lotnisku dowiedział się, że jest poszukiwany i ma nieważny paszport
Na lotnisku dowiedział się, że jest poszukiwany i ma nieważny paszport

TVN24
Autorka/Autor: mg/ tam

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: NOSG

lotniskoStraż GranicznaPrzestępczość w Warszawie
