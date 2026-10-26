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Okolice

Wpadli na gorącym uczynku. Przejęto klofedron wart 82 miliony złotych

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Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Ponad 1,6 tony klofedronu zabezpieczone przez CBŚP
Źródło wideo: CBŚP
Źródło zdj. gł.: CBŚP
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Trzy osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i trafiły do aresztu po akcji Centralnego Biura Śledczego Policji w powiecie nowodworskim. W zlikwidowanym laboratorium policjanci zabezpieczyli ponad 1,6 tony klofedronu o czarnorynkowej wartości przekraczającej 82 miliony złotych.

Akcja, która była częścią śledztwa nadzorowanego przez Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi, miała miejsce w drugiej połowie września.

Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Źródło zdjęcia: CBŚP
Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Źródło zdjęcia: CBŚP
Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Źródło zdjęcia: CBŚP
Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Źródło zdjęcia: CBŚP
Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Źródło zdjęcia: CBŚP
Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Źródło zdjęcia: CBŚP

"Na terenie powiatu nowodworskiego policjanci ujawnili laboratorium, w którym produkowano klofedron. Nielegalna działalność była prowadzona w dwóch pomieszczeniach gospodarczych. W jednym znajdowała się profesjonalna linia produkcyjna, w drugim natomiast przygotowano suszarnię wykorzystywaną w procesie wytwarzania narkotyków" - przekazał rzecznik CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski.

1600 kilogramów klofedronu

Na miejscu, na "gorącym uczynku" - podczas produkcji narkotyków, policjanci zatrzymali trzech mężczyzn. Zabezpieczyli również ponad 1600 kilogramów klofedronu, którego czarnorynkową wartość oszacowano na ponad 82 miliony złotych. Kolejne narkotyki znaleziono podczas przeszukań miejsc zamieszkania zatrzymanych. Policjanci zabezpieczyli również 650 tysięcy złotych.

Trzy osoby zatrzymane
Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Źródło zdjęcia: CBŚP
Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Źródło zdjęcia: CBŚP
Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Źródło zdjęcia: CBŚP
Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Źródło zdjęcia: CBŚP
Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Źródło zdjęcia: CBŚP
Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Laboratorium narkotykowe zlikwidowane
Źródło zdjęcia: CBŚP

Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz produkcji znacznych ilości narkotyków. Za zarzucane przestępstwa grozi od trzech do 20 lat więzienia. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o zastosowaniu wobec wszystkich podejrzanych trzymiesięcznego aresztu.

Czym jest klofedron?

Klofedron to silny syntetyczny narkotyk. To substancja o właściwościach psychostymulujących i uzależniających, której zażywanie niesie wysokie ryzyko przedawkowania i śmierci. Najczęściej występuje w postaci przezroczystych lub białych kryształków albo proszku

Źródło: PAP
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Tagi:
NarkotykiPolicjaCBŚP
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