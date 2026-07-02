Okolice Wyrok w 48 godzin i nakaz opuszczenia Polski

Myrcha: najsurowiej będą karani ci, którzy łamią sądowe zakazy kierowania pojazdów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim

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W poniedziałek, 29 czerwca, chwilę po północy funkcjonariusze z drogówki w Nowym Dworze Mazowieckim zatrzymali do kontroli kierującego pojazdem marki BMW.

Aktywny zakaz

"W trakcie wykonywanych czynności okazało się, że 30-latek ma aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych kat. B. Został zatrzymany w policyjnym areszcie, skąd trafił do sądu" - podała asp. szt. Katarzyna Trąbińska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.

Sprawa odbyła się w trybie przyspieszonym. Wyrok zapadł w ciągu 48 godzin od zatrzymania.

Decyzją sądu kierowca musi zapłacić karę grzywny w wysokości dziewięciu tysięcy złotych i 10 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Poszkodowanym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Wobec 30-latka zasądzony został także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Przy współpracy z funkcjonariuszami placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin, wydano decyzję zobowiązującą go do powrotu do swojego kraju. Mężczyzna otrzymał zakaz wjazdu do Polski przez najbliższe pięć lat.

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