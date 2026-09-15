Motocyklista zginął po zderzeniu z koparką
Do wypadku doszło w poniedziałek wieczorem na drodze wojewódzkiej numer 636 w miejscowości Nowinki. Jak ustalił nasz reporter Artur Węgrzynowicz, uczestniczyły w nim motocykl oraz koparkoładowarka. Pojazdy zderzyły się w pobliżu skrzyżowania z ulicami Szkolną i Lawendową.
Na miejsce zdarzenia zadysponowane zostały policja, pogotowie ratunkowe oraz trzy zastępy straży pożarnej.
Śmiertelny wypadek w miejscowości Nowinki
"W wyniku zdarzenia jedna osoba poniosła śmierć" - informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie
Źródło: tvnwarszawa.pl