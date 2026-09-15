Okolice Motocyklista zginął po zderzeniu z koparką Klaudia Kamieniarz |

Śmiertelny wypadek w miejscowości Nowinki Źródło wideo: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie Źródło zdj. gł.: ogn. Mateusz Pisarek / KP PSP w Wołominie

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Do wypadku doszło w poniedziałek wieczorem na drodze wojewódzkiej numer 636 w miejscowości Nowinki. Jak ustalił nasz reporter Artur Węgrzynowicz, uczestniczyły w nim motocykl oraz koparkoładowarka. Pojazdy zderzyły się w pobliżu skrzyżowania z ulicami Szkolną i Lawendową.

Na miejsce zdarzenia zadysponowane zostały policja, pogotowie ratunkowe oraz trzy zastępy straży pożarnej.

Śmiertelny wypadek w miejscowości Nowinki Śmiertelny wypadek w miejscowości Nowinki Źródło zdjęcia: ogn. Mateusz Pisarek / KP PSP w Wołominie Śmiertelny wypadek w miejscowości Nowinki Źródło zdjęcia: ogn. Mateusz Pisarek / KP PSP w Wołominie

"W wyniku zdarzenia jedna osoba poniosła śmierć" - informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie