Po pożarze składowiska odpadów będzie śledztwo w sprawie sprowadzenia zagrożenia dla zdrowia i życia wielu osób

Prokurator rejonowa w Płocku wyjaśniła, iż na obecnym, wstępnym etapie, sprawa została zakwalifikowana zgodnie z art. 163 par. 1., który mówi, że kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Trzy osoby z zarzutami w sprawie prowadzenia składowiska

Jak przyznała, w Prokuraturze Rejonowej w Płocku od dłuższego czasu toczy się odrębne postępowanie, dotyczące składowiska odpadów w Nowym Miszewie i prowadzącej tam działalności przez spółkę LOVEKO. - Postępowanie to obejmuje składowania odpadów wbrew przepisom i spowodowanie szkody w środowisku. W tym zakresie już wcześniej zarzuty przedstawiono trzem osobom - dodała prokurator Orkwiszewska.

Według służb, pożar, który wybuchł 27 lipca rano na terenie firmy LOVEKO w Nowym Miszewie niedaleko Płocka objął pryzmy odpadów o powierzchni ok. 10 na 10 metrów. W gaszeniu ognia brało udział 19 zastępów straży pożarnej. W pożarze nikt nie odniósł obrażeń.

Sztab kryzysowy po pożarze

MWIOŚ podał przy tym, że "prowadzi postępowanie egzekucyjne nakładając kolejne grzywny w celu przymuszenia LOVEKO do wstrzymania działalności w zakresie zbierania odpadów". Jak zaznaczono, w postępowaniu tym spółka wykorzystuje "wszelkie dostępne środki zaskarżenia", wydłużając w ten sposób prowadzenie procedury egzekucyjnej.

Postępowanie administracyjne

"Jednak, aby móc podjąć ostateczną decyzję, urząd marszałkowski potrzebuje wyników kontroli przeprowadzonej przez MWIOŚ. Niestety, jak wynika z informacji urzędu marszałkowskiego, kontrola ta ciągle jest prowadzona i do tej pory jej wyniki nie trafiły do urzędu" - zaznaczył mazowiecki urząd marszałkowski. Zapewnił przy tym, że niezwłocznie po otrzymaniu wyników kontroli marszałek województwa "podejmie odpowiednie decyzje w sprawie LOVEKO w Nowym Miszewie".

MWIOŚ podał z kolei, że od 18 marca 2022 r. do 26 czerwca 2023 r. przekazał do mazowieckiego urzędu marszałkowskiego 12 pism z bieżącymi własnymi ustaleniami w celu wykorzystania ich w postępowaniu. "Marszałek województwa mazowieckiego, jako organ prowadzący z urzędu postępowanie, w sprawie cofnięcia decyzji starosty płockiego, jest uprawniony do samodzielnego przeprowadzenia postępowania dowodowego z wykorzystaniem własnych uprawnień kontrolnych" - przekazano w informacji.