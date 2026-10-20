Radom Akt oskarżenia po 27 latach. Odpowie za zlecenie zabójstwa ojca Oprac. Dariusz Gałązka |

Do zdarzenia doszło w powiecie grójeckim Źródło wideo: tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Prokuratura Okręgowa w Radomiu poinformowała o zakończeniu śledztwa przeciwko Sławomirowi K. Akt oskarżenia trafił 14 października do tamtejszego sądu okręgowego. Mężczyzna odpowie za kierowanie zabójstwem, do którego doszło 21 stycznia 1999 roku w Nowym Mieście nad Pilicą.

Według ustaleń śledczych Sławomir K. zlecił zabójstwo własnego ojca Robertowi C. i przekazał mu informacje niezbędne do przeprowadzenia zbrodni oraz ucieczki z miejsca przestępstwa.

Sławomir K. usłyszał zarzuty w maju tego roku. Od tego czasu przebywa w tymczasowym areszcie. Grozi mu dożywotnie więzienie.

Podejrzany o zabójstwo uciekł do Francji

Do zabójstwa doszło 27 lat temu. Jak ustalili śledczy, Robert C. przyjechał do Nowego Miasta nad Pilicą z zamiarem zabicia konkretnego mężczyzny. Znał jego adres i miał przygotowane narzędzie zbrodni.

Ofiara zginęła we własnym domu. Po zabójstwie sprawca ukrył narzędzie zbrodni w łazience ówczesnego dworca PKS. Następnie wsiadł do autobusu do Warszawy, skąd przedostał się do Francji.

Śledczy ustalili, że Robert C. i Sławomir K. znali się z Legii Cudzoziemskiej, w której obaj służyli na terenie Francji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Jest podejrzany o zlecenie zabójstwa ojca. Po 27 latach usłyszał zarzuty Radom

Sprawa trafiła do Archiwum X

Przez wiele lat sprawa pozostawała niewyjaśniona. Przełom nastąpił dzięki pracy funkcjonariuszy Archiwum X oraz Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Policjanci ustalili, że bezpośrednim sprawcą zabójstwa był Robert C., pochodzący z Białegostoku żołnierz Legii Cudzoziemskiej. W chwili popełnienia zbrodni miał 23 lata.

W grudniu 2018 roku prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu mu zarzutu zabójstwa. Mężczyzna na stałe mieszka jednak we Francji i ma francuskie obywatelstwo. Mimo wydania europejskiego nakazu aresztowania tamtejsze władze nie zgodziły się na przekazanie go Polsce.

Śledztwo było kontynuowane. W maju 2026 roku zarzut kierowania zabójstwem usłyszał Sławomir K. Teraz o jego odpowiedzialności zdecyduje sąd.