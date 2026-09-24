Okolice Nowe linie kolejowe na Mazowszu. Pociągi mają jeździć szybciej, a podróże trwać krócej Dariusz Gałązka |

"Ogłaszamy wielki przetarg na modernizację stacji Warszawa Wschodnia" (wideo archiwalne) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

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Wśród najważniejszych inwestycji jest modernizacja linii Warszawa-Radom - wskazano w komunikacie wojewody mazowieckiego. Po zakończeniu prac pociągi mają jeździć z prędkością do 200 km/h, a podróż ze stolicy do Radomia ma zająć około 50 minut. Z Radomia do Kielc przejazd ma potrwać około pół godziny.

Modernizowana jest również linia Tłuszcz-Ostrołęka. Po zakończeniu prac pociągi będą mogły osiągać prędkość 120 km/h, a przejazd ma trwać około 45 minut. W dalszej perspektywie planowana jest także Magistrala Północno-Wschodnia, która ma połączyć Warszawę z Ostrołęką i Ełkiem.

Zmiany mają objąć również trasę Warszawa-Otwock-Lublin. Dodatkowe tory zwiększą przepustowość linii, a docelowo przejazd ze stolicy do Lublina ma trwać około 90 minut.

Kolej do Grójca i Konstancina

W ramach Zintegrowanej Sieci Kolejowej przewidziano około 147 kilometrów nowych tras. Wśród nich są połączenia Zegrze-Pułtusk-Maków Mazowiecki-Przasnysz-Mława oraz Sokołów Podlaski-Małkinia, z możliwością obsługi Węgrowa.

Dla aglomeracji warszawskiej szczególnie istotne mogą być dwie trasy: Nowa Iwiczna-Konstancin-Jeziorna oraz Piaseczno-Grójec. W planach znalazła się również linia do lotniska Warszawa-Modlin oraz przywrócenie połączenia kolejowego do Kozienic.

Potrzebna większa przepustowość kolei w Warszawie

W komunikacie wojewody mazowieckiego podkreślono, że rozbudowa regionalnej sieci wymaga także zwiększenia przepustowości Warszawskiego Węzła Kolejowego. W planach jest przebudowa Warszawy Wschodniej i przystanku Warszawa Stadion. Jednym z większych projektów ma być północna obwodnica kolejowa na trasie Ostrołęka-Przasnysz-Ciechanów-Płock.

W stolicy powstaje przystanek Warszawa Ulrychów. W Radomiu działają już Radom Wschodni i Radom Południowy. Na trasie Warszawa Wawer-Otwock budowanych jest 20 podziemnych przejść dla pieszych.

Kolej dużych prędkości

W dalszej perspektywie w województwie mazowieckim pojawi się także infrastruktura Kolei Dużych Prędkości. Planowana jest trasa Port Polska-Płock-Trójmiasto, po której pociągi mają jeździć z prędkością do 350 km/h. Pierwsze składy na odcinku Warszawa-Port Polska-Łódź mają ruszyć w 2032 roku.

Wojewoda podkreśla, że skalę zmian pokazuje już zmodernizowana trasa Rail Baltica. Przejazd z Warszawy do Białegostoku skrócił się z około 2,5 godziny do około 90 minut w przypadku najszybszych połączeń.

Część wymienionych projektów jest już realizowana, inne pozostają na etapie planów i przygotowań.