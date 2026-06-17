Okolice Pijany kierowca z pięcioma zakazami Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

"Nie bez przyczyny mają zakaz prowadzenia". Policjanci coraz częściej stosują wobec nich tryb przyspieszony Źródło wideo: Stefania Kulik/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP w Zwoleniu

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Do zdarzenia doszło w poniedziałek w miejscowości Nowe Kucice w powiecie płońskim. Policjanci z drogówki podjęli próbę zatrzymania do kontroli kierującego Skodą. "Nie korzystał z pasów bezpieczeństwa i miał wyraźny problem z utrzymaniem prostego toru jazdy" - opisała nadkomisarz Kinga Drężek‑Zmysłowska z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

Policjanci użyli sygnałów świetlnych i dźwiękowych, ale kierowca gwałtownie przyspieszył i zaczął uciekać.

Pięć zakazów, w tym trzy dożywotnie

Po chwili skręcił w rejon jednego z bloków mieszkalnych, gdzie zatrzymał pojazd. "Następnie wybiegł z samochodu i dalej uciekał pieszo" - przekazała Drężek‑Zmysłowska. Policjanci ruszyli za nim. Mężczyzna - 29‑letni mieszkaniec powiatu płockiego - po krótkim pościgu został zatrzymany.

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"Sprawdzenie jego danych wykazało, że ma dwa czasowe oraz trzy dożywotnie zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, wszystkie wydane przez Sąd Rejonowy w Płocku" - poinformowała Drężek‑Zmysłowska.

To nie koniec jego problemów. Od mężczyzny czuć było alkohol. "Badanie alkomatem potwierdziło, że miał w organizmie ponad dwa promile" - dodała policjantka. Skoda została odholowana na parking strzeżony, a 29‑latek trafił do policyjnej celi.

Szereg zarzutów

Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, złamania sądowych zakazów oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej.

"Mężczyzna działał w warunkach recydywy - był już wcześniej prawomocnie skazany za podobne przestępstwa" - wyjaśniła nadkomisarz Drężek‑Zmysłowska. Wobec mężczyzny zastosowano poręczenie majątkowe.

Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów oraz niezatrzymanie się do kontroli drogowej zagrożone jest karą do pięciu lat więzienia.

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