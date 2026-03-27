Zderzenie z pociągiem na przejeździe kolejowym

Zderzenie na przejeździe kolejowym w Nowej Wsi Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Do zderzenia doszło w miejscowości Nowa Wieś pod Pruszkowem.

Na miejscu był Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl.

- Do zderzenia doszło na oznakowanym przejeździe kolejowym bez rogatek. Ciężarówka ma bardzo lekkie uszkodzenia, pękła obudowa na naczepie. Na pociągu nie widać uszkodzeń. Pociąg stoi, blokując jeden tor - relacjonował.

Ruch wahadłowy

Informacje o utrudnieniach przekazała WKD: Warszawska Kolej Dojazdowa informuje, że z powodu kolizji w miejscowości Nowa Wieś Warszawska mogą wystąpić utrudnienia w ruchu pociągów. W kolizji brał udział pociąg nr 6114 Grodzisk Mazowiecki Radońska (12:00) - Warszawa Śródmieście WKD (12:56)

"Ruch odbywa się wahadłowo na odcinku Komorów - Podkowa Leśna Główna" - podała WKD w komunikacie.