Okolice Śmiertelne potrącenie pieszego na autostradzie A2 Oprac. Katarzyna Kędra |

Śmiertelny wypadek na autostradzie A2 Źródło zdj. gł.: Policja Mazowsze / X

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Do zdarzenia doszło po godzinie 18 na odcinku Siedlce-Warszawa. Jak przekazał nam oficer prasowy straży pożarnej w Węgrowie kapitan Paweł Krasnodębski, do zdarzenia doszło na wysokości Nowej Trzcianki, na pasie w kierunku Warszawy.

- Pieszy nie przeżył potrącenia przez samochód. Autem podróżowały trzy osoby, z czego jedna doznała lekkich obrażeń. Zablokowany jest jeden pas ruchu - powiedział strażak.

Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl ustalił, że samochód uderzył też w bariery energochłonne. Potwierdziła to policja.

"Doszło do potrącenia pieszego przez kierującą Skodą 43-letnią kobietę, która następnie uderzyła pojazdem w bariery energochłonne. Niestety, pieszy poniósł śmierć na miejscu zdarzenia. Kierująca z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala" - poinformowała na X mazowiecka policja.

Objazd został poprowadzony drogą krajową numer 92. Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia mogą potrwać do około godziny 22.

Śmiertelny wypadek na autostradzie A2 Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze / X