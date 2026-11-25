Śmiertelne potrącenie pieszego na autostradzie A2
Do zdarzenia doszło po godzinie 18 na odcinku Siedlce-Warszawa. Jak przekazał nam oficer prasowy straży pożarnej w Węgrowie kapitan Paweł Krasnodębski, do zdarzenia doszło na wysokości Nowej Trzcianki, na pasie w kierunku Warszawy.
- Pieszy nie przeżył potrącenia przez samochód. Autem podróżowały trzy osoby, z czego jedna doznała lekkich obrażeń. Zablokowany jest jeden pas ruchu - powiedział strażak.
Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl ustalił, że samochód uderzył też w bariery energochłonne. Potwierdziła to policja.
"Doszło do potrącenia pieszego przez kierującą Skodą 43-letnią kobietę, która następnie uderzyła pojazdem w bariery energochłonne. Niestety, pieszy poniósł śmierć na miejscu zdarzenia. Kierująca z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala" - poinformowała na X mazowiecka policja.
Objazd został poprowadzony drogą krajową numer 92. Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia mogą potrwać do około godziny 22.