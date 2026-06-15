Zjechała z drogi i uderzyła w drzewo. Kierująca nie żyje
Do wypadku na drodze wojewódzkiej numer 575 w miejscowości Nowa Mała Wieś w gminie Leoncin. Służby otrzymały zgłoszenie w tej sprawie w niedzielę przed godziną 21.
- W zdarzeniu drogowym brał udział pojazd marki Ford, którym kierowała 48-letnia mieszkanka gminy Jabłonna. Kierująca zjechała na przeciwległy pas ruchu, a następnie uderzyła w drzewo - informuje aspirant sztabowy Katarzyna Trąbińska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.
Jak dodaje, kobieta poniosła śmierć na miejscu. Podróżowała sama.
Badają okoliczności wypadku
Policjantka zastrzega, że przyczyna wypadku nie jest jeszcze znana. Funkcjonariusze wyjaśniają jego okoliczności. W niedzielę wieczorem prowadzili na miejscu czynności pod nadzorem prokuratury.
Droga w miejscu wypadku była zablokowana.