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Okolice

Zjechała z drogi i uderzyła w drzewo. Kierująca nie żyje

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Śmiertelny wypadek w miejscowości Nowa Mała Wieś
Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą"
Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim
Śmiertelny wypadek na drodze wojewódzkiej numer 575 w powiecie nowodworskim. Samochód osobowy wypadł z jezdni i uderzył w drzewo. W wypadku zginęła 48-letnia kierująca pojazdem.

Do wypadku na drodze wojewódzkiej numer 575 w miejscowości Nowa Mała Wieś w gminie Leoncin. Służby otrzymały zgłoszenie w tej sprawie w niedzielę przed godziną 21.

- W zdarzeniu drogowym brał udział pojazd marki Ford, którym kierowała 48-letnia mieszkanka gminy Jabłonna. Kierująca zjechała na przeciwległy pas ruchu, a następnie uderzyła w drzewo - informuje aspirant sztabowy Katarzyna Trąbińska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.

Śmiertelny wypadek w miejscowości Nowa Mała Wieś
Śmiertelny wypadek w miejscowości Nowa Mała Wieś
Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim

Jak dodaje, kobieta poniosła śmierć na miejscu. Podróżowała sama.

Badają okoliczności wypadku

Policjantka zastrzega, że przyczyna wypadku nie jest jeszcze znana. Funkcjonariusze wyjaśniają jego okoliczności. W niedzielę wieczorem prowadzili na miejscu czynności pod nadzorem prokuratury.

Droga w miejscu wypadku była zablokowana.

Śmiertelny wypadek w miejscowości Nowa Mała Wieś
Śmiertelny wypadek w miejscowości Nowa Mała Wieś
Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim
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Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Wypadki i kolizje w Warszawie
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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