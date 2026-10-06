Okolice Wszedł na tory, mimo opuszczonych rogatek, bo "był znudzony czekaniem" Oprac. Katarzyna Kędra |

Pieszy wszedł na przejazd kolejowy po opuszczeniu rogatek Źródło wideo: KPP w Piasecznie Źródło zdj. gł.: KPP w Piasecznie

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Na ulicy Krasickiego w Nowej Iwicznej policjanci zwrócili uwagę na mężczyznę, który - pomimo czerwonego światła i opuszczonych zapór - wszedł na przejazd kolejowy. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę do kontroli, aby wyjaśnić, dlaczego zdecydował się zignorować sygnały informujące o zagrożeniu.

Spieszył się i był znudzony

Jak się okazało, nie chodziło o brak wiedzy czy nieznajomość przepisów.

"45-latek po prostu się spieszył i był już znudzony czekaniem aż zapory się podniosą. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 2000 złotych. Policjanci przeprowadzili z nim również rozmowę, przypominając, że wejście na przejazd kolejowy przy opuszczonych zaporach to igranie ze śmiercią" - poinformowała oficer prasowa policji w Piasecznie podkomisarz Magdalena Gąsowska.

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Człowiek nie ma szans

Policja przypomina, że w konfrontacji z ważącym kilkaset ton składem samochód i człowiek nie mają żadnych szans. "Kiedy na sygnalizatorze nadawany jest sygnał czerwony, a zapory kolejowe są opuszczane należy bezwzględnie się zatrzymać" - podkreśliła Gąsowska.